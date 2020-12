Governo revela plano de vacinação; Wish faz IPO e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo anuncia hoje plano nacional de vacinação contra covid-19

Plano prevê 4 grupos prioritários que somam 50 milhões de pessoas, o que vai demandar 108,3 milhões de doses de vacina, já incluindo 5% de perdas

Na onda dos marketplaces, Wish faz IPO nesta quarta de olho na Amazon

Companhia fundada em 2010 já quintuplicou de tamanho desde 2015 e pode sair de seu primeiro pregão avaliada em mais de 14 bilhões de dólares

Softex lança fundo de R$ 50 milhões para startups da indústria 4.0

O Fundo Quarta Revolução Industrial, feito em parceria com a Bertha Capital e M8 Partners, irá fazer aportes de 500.000 a 5 milhões de reais nas startups

Fim prematuro do auxílio emergencial pode prejudicar recuperação do Brasil, diz diretora do FMI

Georgieva afirma que autoridades devem buscar recuperação econômica ao mesmo tempo que protegem mais pobres, segundo informações da Folha de S. Paulo

Política e mundo

Congresso deve votar Lei de Diretrizes Orçamentárias nesta quarta

Projeto precisa ser aprovado ainda neste ano, para que 2021 não comece sem previsão orçamentária, o que pode levar a um apagão da máquina pública

STF julga ações que podem obrigar vacinação contra a covid-19

Em duas delas será analisado se a competência da obrigatoriedade pertence somente à União. Em um terceiro caso será decidida a vacina em crianças

Embaixador nos EUA orientou Brasil a não admitir triunfo de Biden

Segundo o Estadão, Nestor Forster enviou ao Itamaraty, ao longo da contagem dos votos, descrições baseadas em análises e notícias falsas que questionavam a lisura da disputa vencida pelo democrata

Partidos de esquerda indicam apoio a candidato de Maia

PDT confirma apoio a futuro postulante do grupo do presidente da Câmara. Segundo o Estadão, Arthur Lira tenta atrair parlamentares “infiéis” com promessas sob medida para cada partido

Saúde ignora há seis meses processo de importação de seringas da China

Há risco de desabastecimento às vésperas de vacinação contra Covid; Economia cobra Pazuello, segundo reportagem da Folha de S. Paulo

PGR denuncia Witzel, Pastor Everaldo e mais 11 por propina de R$ 53 mi

Denúncia foi levada ao Superior Tribunal de Justiça na esteira da operação Kickback, deflagrada na manhã desta terça-feira (15)

Chile aprova 17 assentos indígenas para redigir nova Constituição

A nova Constituição do Chile substituirá a que está em vigor desde a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990)

Enquanto você desligou…

Fundeb: Senado retoma versão original de projeto e devolve texto à Câmara

Senadores decidiram reverter mudanças feitas pelos deputados ao texto inicial do relator, Felipe Rigoni (PSB-ES)

Governo prepara nova rodada de saque emergencial do FGTS em 2021

Apesar de não reconhecer repique da pandemia, ministério monta plano de ação contra impactos da Covid na economia, segundo reportagem da Folha de S. Paulo

Câmara aprova texto-base de projeto de renegociação de dívidas de estados

Há uma série de exigências para adesão ao programa, que incluem ajustes nas despesas com pessoal e diminuição de incentivos tributários

PetroRio anuncia que fará oferta de ações de US$ 250 milhões

Segundo a companhia, captação será utilizada para investimentos nos ativos da empresa e potenciais novos negócios

Agenda

Nesta quarta (16), as atenções dos investidores devem se voltar à decisão de juros nos Estados Unidos, após a reunião do Fomc (equivalente ao Comitê de Política Monetária do Brasil). O mercado não espera nenhuma mudança na taxa de juro, que segue entre 0% e 0,25%, mas aguarda o pronunciamento do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Também nos EUA, serão divulgadas as vendas e os estoques no varejo no mês de novembro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até novembro. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de dezembro, que libera os dados da produção industrial no mês, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia da região e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“Normalmente as oportunidades estão disfarçadas de trabalho duro, é por isso que a maioria das pessoas não as reconhecem” — Ann Landers.

