Governo libera lote residual do auxílio emergencial para 22 mil pessoas

O Ministério da Cidadania informou nesta quarta-feira, 10, que um novo lote residual do pagamento do auxílio emergencial foi liberado para 22.233 pessoas. Estas entraram com pedidos de contestação no ano passado. O pagamento do lote soma 20,95 bilhões de reais.

O grupo de beneficiados se divide em quatro categorias. A primeira envolve cerca de 12 mil pessoas que se tornaram elegíveis após reavaliações de cadastros e cruzamentos de informações de bancos de dados governamentais. Este público vai receber de uma só vez as parcelas de 1 a 5 do Auxílio Emergencial (cada uma de no mínimo 600 reais).

Os outros três grupos são compostos por pessoas que vão receber parcelas da extensão do auxílio emergencial (cada uma de, no mínimo, R$ 300). Numa faixa estão cidadãos que vão receber as etapas de 7 a 9 da extensão. São 371 pessoas que já haviam recebido uma parcela e que, após reavaliações, voltam a ser incluídas na lista de contempladas.

Outro grupo, com 9,4 mil integrantes, receberá as parcelas de 6 a 9 da extensão do auxílio emergencial. São pessoas que ainda não haviam recebido a extensão e passaram por reavaliação. O último grupo, com 561 cidadãos, reúne pessoas que não tinham sido consideradas elegíveis e fizeram a contestação via Dataprev entre 17 e 26 de dezembro de 2020.

Como sacar

Os recursos são depositados na poupança social digital da Caixa e já estarão disponíveis tanto para movimentação por meio do aplicativo Caixa Tem quanto para saques e transferências para outros bancos.

Com o Caixa Tem é possível fazer compras na internet e nas maquininhas em diversos estabelecimentos comerciais, por meio do cartão de débito virtual e QR Code. O beneficiário também pode pagar boletos e contas, como água e telefone, pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas, e transferir os recursos sem o pagamento de tarifas.

Para o saque em espécie, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. Esse código deve ser utilizado para a retirada do dinheiro, que pode ser feita nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo nas agências.