Governo vende 271 imóveis online por preços a partir de R$ 17 mil

Até o final do mês a empresa pública federal Emgea irá ofertar imóveis em todo Brasil por meio do site Emgea Imóveis. Serão cerca de 271 ativos, com descontos de até 60%, que podem ser adquiridos por a partir de 17 mil reais.

O imóvel vendido por 17,5 mil reais é um lote residencial de 360 metros quadrados localizado em Itaguaí, no Rio de Janeiro, avaliado em 50 mil reais, um deságio de 65%. O maior desconto é registrado em uma casa de 350 metros quadrados em Presidente Juscelino, no Maranhão, avaliada em 53,4 mil reais e vendida por 18,6 mil reais.

Do total de imóveis, cerca de 54% são casas e 32% apartamentos. As oportunidades estão espalhadas em diferentes regiões do país e já estão quitadas.

Para ver os imóveis à venda, o usuário deve acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).