Governo já aceita volta do auxílio; alta tensão na Eletrobras e tudo para ler hoje

Iniciar a jornada no mundo dos investimentos não precisa ser uma meta difícil. Confira o curso Começar a Poupar, de EXAME Academy

Leia as principais notícias desta terça-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

A EXAME em Davos: parceria inédita e pacote especial sobre a reconstrução em 2021

Em 2021 o Fórum Econômico Mundial tem evento virtual debatendo a reconstrução da confiança — com sessões paralelas organizadas por veículos de mídia

Economia já aceita volta do auxílio emergencial, mas quer atrelar medida a corte de gastos

Segundo informações do Estadão, Guedes pretende negociar com o Congresso a aprovação de uma PEC com medidas de ajuste que não avançaram em 2020, como a redução e despesas com servidores

Alta tensão: Conselho da Eletrobras assume sucessão de Ferreira e tenta blindar estatal

É a segunda vez em menos de uma semana que o conselho de uma grande estatal tenta blindar empresa de interferência política

Goldman Sachs aponta 39 ações como potenciais bolhas no mercado

Banco de investimentos revela empresas cujos papéis estão com múltiplos elevados, mas diz que não vê indícios de uma bolha sistêmica do mercado

Resultado da Cielo deve melhorar — mas as notícias ainda não são boas

Expectativa é que companhia chegue a lucro de R$ 203 milhões, queda de 8% em comparação com o mesmo período do ano anterior, mas alta de 85% em relação ao 3º trimestre

12 ações bateram suas máximas históricas em janeiro; quais ainda valem a pena?

Movimento de alta dos papéis ocorre mesmo com correção de 6,2% do Ibovespa desde o dia 8 de janeiro; para analistas, apesar de estarem perto de seus recordes, sete dessas ações seguem a preços atrativos

Política e mundo

Líderes religiosos vão fazer pedido de impeachment de Bolsonaro

Representantes católicos e evangélicos decidem formalizar na Câmara um pedido de afastamento do president, segundo informações do Estadão

Em livro, Cunha Responsabiliza Temer, Maia e Baleia por impeachment de Dilma

Confira a íntegra da introdução da publicação da obra do ex-presidente da Câmara na coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha

BNDES firma contrato para conceder Jalapão, Ibitipoca e outros 24 parques naturais à iniciativa privada

Banco fechou acordo com seis estados para estruturar modelo de licitação para exploração do turismo sustentável. Primeiros leilões devem ocorrer neste ano, segundo informações do Globo.

Congresso encaminha impeachment de Trump ao Senado

Se o Senado considerar Trump culpado, ele se tornará o primeiro presidente na história dos EUA a ser condenado em um julgamento de impeachment

Primeiro-ministro da Itália deve renunciar nesta terça-feira, aprofundando crise política no país

Aprofundamento da crise política acontece em meio à pandemia de coronavírus, que matou mais de 85 mil italianos — o segundo maior número de mortos da Europa

Doria diz que governo federal não participou de liberação de insumos para Coronavac

Governador terá uma reunião virtual nesta terça-feira com o embaixador chinês, Yang Wanming, e prometeu apresentar à imprensa os detalhes logísticos do recebimento dos insumos

Esqueça Da Vinci, a obra de arte mais cara do mundo acaba de ser revelada

A instalação na estação de Grand Central, em Nova York, é uma crítica ao sistema de educação norte-americano e um meio de financiar os estudos de jovens

Enquanto você desligou…

Senado dos EUA confirma Yellen como primeira mulher no comando do Tesouro

Placar de votação no Senado foi de 84-15 para confirmar Yellen, com toda a oposição vindo dos republicanos

STF abre inquérito para investigar Pazuello por crise em hospitais de Manaus

Suprema Corte vai avaliar responsabilidade do atual ministro da Saúde na falta de oxigênio e de outros insumos nos hospitais e redes de atendimento do Amazonas

EUA confirmam 1º infectado por variante do coronavírus registrada no Brasil

O paciente seria um passageiro que esteve recentemente no Brasil. A notícia veio no mesmo dia em que o novo presidente, Joe Biden, estabeleceu restrições para viajantes brasileiros

Agenda

O feriado em São Paulo passou e a semana continua. Nesta terça-feira (26), o Banco Central vai divulgar a ata da reunião do Copom, aquela que decidiu manter em 2% a taxa básica de juros (Selic). No documento estarão registrados todos os detalhes da reunião.

Nesta manhã, o IBGE irá apresentar a primeira prévia do IPCA de janeiro, referente aos 15 primeiros dias do mês. A estimativa é de que o indicador fique em 0,81% em relação ao mês passado e em 4,33% frente aos dados de janeiro de 2020.

Frase do dia

“Eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir” – Maya Angelou.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.