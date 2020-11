Governo divulga novo calendário do auxílio emergencial

O calendário de pagamentos do auxílio emergencial para as pessoas que tiveram o pedido reavaliado em novembro foi publicado nesta sexta-feira, 27, no Diário Oficial da União.

Desta maneira, os beneficiários do programa que fizeram o pedido de contestação do auxílio por meio da plataforma digital, via endereço eletrônico da Dataprev; e foram considerados elegíveis receberão o crédito da primeira parcela do auxílio emergencial em poupança social digital aberta em seu nome a partir do dia 30 de novembro, conforme o calendário do ciclo 5.

Já os créditos do ciclo 6 (segunda, terceira, quarta e quinta parcelas do auxílio emergencial) serão disponibilizados entre os dias 13 e 29 de dezembro.

O dia exato para recebimento do benefício varia em função do mês de nascimento do beneficiário. Veja calendário de pagamento abaixo:

CICLO 5

Calendário de pagamentos – 1ª parcela

Quantidade de Beneficiários – Crédito em Poupança Social Digital

30 de novembro: nascidos entre janeiro e junho

2 de dezembro: nascidos em julho

4 de dezembro: nascidos em agosto

6 de dezembro: nascidos em setembro

9 de dezembro: nascidos em outubro

11 de dezembro: nascidos em novembro

12 de dezembro: nascidos em dezembro

CICLO 6

Calendário de pagamentos- demais parcelas

Quantidade de Beneficiários – Crédito em Poupança Social Digital

13 de dezembro: nascidos em janeiro e fevereiro

14 de dezembro: nascidos em março

16 de dezembro: nascidos em abril

17 de dezembro: nascidos em maio

18 de dezembro: nascidos em junho

20 de dezembro: nascidos em julho e agosto

21 de dezembro: nascidos em setembro

23 de dezembro: nascidos em outubro

28 de dezembro: nascidos em novembro

29 de dezembro: nascidos em dezembro

CICLOS 5 e 6

Calendário de saque

Quantidade de Beneficiários – Saque em Dinheiro