Gol: recomendação de compra do Goldman apesar de segunda onda

O setor aéreo continua a ser um dos mais afetados pelas medidas de restrição à circulação por causa da pandemia. A Gol Linhas Aéreas (GOLL4) divulgou uma atualização das suas projeções de curto prazo, revelando esperar uma queda de 40% na demanda neste mês de março na comparação com o mesmo período de 2020 -- ou seja, mesmo diante de uma base já enfraquecida que começou a refletir os efeitos da pandemia.

A queda relacionada ao avanço do número de casos, internações e mortes por covid-19, no entanto, é avaliada como riscos de curto prazo que podem atrasar a recuperação da demanda pelo transporte aéreo no Brasil, mas que não vão mudar a trajetória de melhora no médio prazo. Essa é a avaliação de analistas do Goldman Sachs.

"Nós reiteramos nossa recomendação de compra da Gol, pois vemos a companhia bem posicionada para o cenário de recuperação da demanda doméstica, com potencial de ganho de participação de mercado da concorrência enfraquecida", escrevem os analistas do Goldman em relatório a clientes.

O banco fixou em 30 reais o preço-alvo da ação da Gol em 12 meses, o que implica um upside de mais de 50% em relação ao fechamento de 19,63 reais da segunda-feira.

A queda de 40% projetada para março, se confirmada a projeção, será uma desaceleração em relação ao recuo de 48% em fevereiro e de 59% em janeiro, sempre na comparação anual.