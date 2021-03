GameStop sobe pelo quinto dia com recuperação de "ações de meme"

As ações da GameStop disparavam pelo quinto pregão consecutivo nesta terça-feira, já que notícias sobre a estratégia de comércio eletrônico da varejista de videogames e especulações de que pequenos investidores vão alocar nos mercados de ações os recursos de ajuda financeira paga pelo governo americano reaqueciam o boom das "ações de meme".

As ações da GameStop subiram 15,1%, para 223,70 dólares, no pré-mercado, um dia depois que a empresa encarregou o cofundador da Chewy Ryan Cohen — um importante acionista e membro do conselho da GameStop — de liderar os esforços de vendas online da empresa.

A última alta segue com oscilações violentas no preço das ações desde janeiro, quando a empresa ocupou o centro de uma valorização de uma série de ações impulsionada pelas mídias sociais e que pressionou alguns investidores de fundos de hedge.

As ações da empresa ainda estão muito abaixo dos picos de janeiro, de mais de 480 dólares, mas a recuperação pode reduzir as perdas para mais investidores que perderam dinheiro no colapso subsequente dos papéis.

Em Frankfurt, a GameStop estava negociando com alta de cerca de 24% e foi a segunda ação mais negociada na plataforma de negociação Lang & Swartz, depois da Siemens.

Desde o último fechamento, os investidores em ações listadas nos Estados Unidos da GameStop viram o valor de suas participações subir mais de dez vezes em comparação com o início do ano.