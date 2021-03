GameStop dispara 30% em Nova York e reacende febre sobre empresa

A saga protagonizada pelas ações da GameStop parece longe do fim. As ações da maior rede varejista de games dos Estados Unidos disparam mais de 50% nas negociações pré-mercado da Bolsa de Nova York nesta quinta-feira, 25. Com a abertura do mercado, os papeis subiam mais de 30% perto do meio-dia.

A alta inesperada sucede a forte valorização das ações na véspera, quando as ações praticamente dobraram de valor, saltando de 44,97 dólares para 91,71 dólares.

Analistas atribuem a alta à forte procura de investidores, que, por sua vez, podem ter sido motivados pelas notícias recentes envolvendo a companhia. Na terça, foi divulgado que o executivo-chefe financeiro (CFO), Jim Bell, deixará o cargo daqui a um mês.

Nas três semanas anteriores, a ação da GameStop havia ficado reduzido as fortes oscilações, em meio ao aumento da vigilância das autoridades de mercado e de congressistas nos Estados Unidos.