GameStop anuncia resultado após ação subir 900%. Saiba o que esperar

Protagonista da disputa mais ruidosa dos mercados globais neste início de ano, a GameStop divulga os resultados do seu quarto trimestre fiscal (encerrado em janeiro) nesta terça-feira, 23, depois do fechamento dos mercados e ainda sob os holofotes de analistas e investidores.

Para quem apontava que a ação logo devolveria os ganhos extraordinários do primeiro mês do ano e cairia no esquecimento houve decepção -- e talvez milhares de dólares em prejuízos caso tenha apostado na queda das cotações.

Os papeis negociados na Bolsa de Nova York encerraram a segunda-feira a 194,49 dólares, o que representa ainda uma alta de 932% no acumulado deste ano. O valor de mercado estava nesta segunda em 13,6 bilhões de dólares.

Houve queda de 44% em relação ao pico no fim de janeiro, mas ainda são preços que não refletem os resultados da companhia, ainda que se esperem que devam ser os melhores em dois anos.

O lançamento de novos consoles, como o PS5, no fim do ano e o avanço da estratégia digital e de omnicanalidade (ou seja, de integração das lojas físicas com o e-commerce) devem ter impulsionado as vendas no período, segundo analistas.

A dúvida de analistas é saber até que ponto o frenesi que tomou conta da empresa em janeiro e fevereiro resultou em um aumento nas vendas ou se ficou restrito ao mercado acionário. A última prévia operacional foi divulgada antes de a situação sair do controle em janeiro.

Além disso, a maior rede varejista de games dos Estados Unidos tomou decisões para melhorar a governança, o que inclui a indicação de novos executivos para cargos-chave como o de executivo-chefe financeiro (CFO) e executivo-chefe de Tecnologia (CTO).