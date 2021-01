GameStop abre em alta de 100% e ações já sobem 1.500% no ano; entenda

Quais os limites para as ações da GameStop? A história do ano do mercado financeiro até aqui continua a ganhar maiores proporções: as cotações acabam de abrir com uma alta de 100% nos primeiros 30 minutos do pregão na Bolsa de Nova York, levando o papel a uma valorização acumulada de cerca de 1.500% apenas neste ano.

As ações, que começaram o ano cotadas a 18,84 dólares, se aproximaram do patamar de 300 dólares na abertura do mercado nesta quarta-feira, 27. Na véspera, o fechamento havia sido de 147,98 dólares.

O pano de fundo é uma disputa informal entre investidores de varejo atuando de forma organizada em fóruns em redes sociais — na comunidade WallStreetBets, no Reddit, que conta com estimados 2 milhões de membros — e analistas e fundos hedge de Wall Street. Até aqui, o lado que parecia mais forte está amargando prejuízos bilionários.

O fundo hedge Melvin Capital encerrou as suas posições vendidas contra a ação da GameStop, sem revelar o tamanho do prejuízo. Mas comenta-se no mercado que o fundo recebeu recentemente aporte extra de 3 bilhões de dólares.

As perdas de investidores que estavam “short” na GameStop chegavam a 3,3 bilhões de dólares neste ano antes dos dados desta segunda-feira, de acordo com a S3 Partners. Na sexta passada, o prejuízo foi de 1,6 bilhão de dólares.

A GameStop, maior rede de varejo de games dos Estados Unidos, busca acelerar a importância de canais digitais nas suas receitas, que até o ano passado respondiam por apenas 25% das vendas. Até por essa razão, enfrentava mais desconfiança do que despertava otimismo no mercado — e isso explicava o volume elevado de opções de venda da ação da empresa. Quando mais a cotação caísse, maior o ganho dos vendidos.

Mas, neste ano, a ação começou a disparar com o movimento organizado no Reddit. Grandes investidores com posição vendida tiveram que começar a comprar a ação para cobrir as perdas, o que acabou alimentando ainda mais a alta dos papéis.

O episódio tem sido apontado como sinal dos novos tempos do mercado financeiro, em que investidores individuais conseguem movimentar (bastante) o preço de alguns papéis, desafiando as análises de Wall Street que apontam para direções opostas. Aplicativos como o Robinhood, que facilitam a negociação de ações, simbolizam esse momento.

As ações de outras empresas, como as da rede de cinemas AMC e as da fabricante de smartphones BlackBerry, também dispararam nas últimas semanas em movimentos igualmente estimulados por traders e investidores individuais.