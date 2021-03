Future of Money: confira os temas e convidados da 2ª edição do evento

A 2ª edição do Future of Money (FOM), com o tema "Uma trilha para o mundo do dinheiro", acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de março. O evento é gratuito, online, e contará com grandes nomes do cenário financeiro, que vão abordar o futuro do dinheiro e os acontecimentos recentes na economia nacional e global, que foram afetadas pela pandemia de covid-19.

Entre os palestrantes convidados estão Sergio Saraiva Pontes (CEO do Rappi no Brasil), Thiago Piau (CEO da Stone), Thiago Alvarez (fundador do Guiabolso), Lucas Medola (CFO da PayPal). O evento também terá a participação de executivos do BTG Pactual e da EXAME Invest. Entre eles estão:

André Bona (educador financeiro do BTG)

Alan Ghani (head de renda fixa da EXAME)

André Portilho (head de digital assets do BTG)

Renata Faber (head de ESG da EXAME)

Juliana Machado (especialista em fundos de investimentos da EXAME)

Renato Mimica (CIO da EXAME Invest Pro)

Garanta o seu lugar na 2ª edição do maior evento da América Latina sobre o futuro do dinheiro; É gratuito

Agenda do Future of Money

Durante os três dias, o evento promovido pela EXAME promete marcar o calendário do mercado financeiro com todas as palestras e discussões sobre o impacto que a economia terá em um mundo pós-pandemia. No primeiro dia de evento, as palestras terão início às 8h30 e terminarão às 18h, com um intervalo entre às 12h45 e às 14h.

Dia 1: Informação

Os temas discutidos nos painéis do dia 29 de março serão:

Por que é tão difícil falar de dinheiro?

O início de tudo: Como começar a poupar agora para investir no futuro?

A estranha e curiosa ligação entre dinheiro e saúde mental

Educação Financeira: Por onde começar

Os investimentos que estarão em alta no futuro - e como aproveitá-los

O profissional do futuro no mercado financeiro

O impacto atual da força feminina no mercado financeiro

Entre pouco mais de 20 executivos e especialistas confirmados para o primeiro dia do evento estão:

Maurício Moura (Diretor de Relacionamento Institucional, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central)

Rui Brandão (CEO Zenklub)

Nina Silva (CEO Movimento Black Money & D'Black Bank)

Fabio Moraes (Diretor geral na Blockchain Academy)

Lucas Silva (Professor de Finanças e Planejador Financeiro CFP)

Dia 2: Formação

O segundo dia será composto por três painéis. O início também será às 8h30. Mas, após a abertura do evento, haverá um intervalo até às 17h, quando terá início a segunda parte do FOM, que se estenderá até às 20h. Os temas abordados pelos executivos no segundo dia serão:

A importância de ler o mercado de ações agora da forma correta para investir melhor depois

Destrinchando a moeda do futuro e os criptoativos

A profissão emergente: Agente Autônomo de Investimentos (AAI)

Dia 3: Transformação

O último dia promete ser o mais agitado, com um total de 10 painéis. Além disso, contará com a presença do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que realizará a abertura do evento. Os temas em pauta serão:

Casos práticos de blockchain para negócios

O papel e ascensão dos bancos digitais num mundo pós-pandemia

Os super apps e os meios de pagamento do futuro

Proteção de dados no universo de pagamentos

O que é open finance e a sua importância na portabilidade de dados.

A transformação digital do dinheiro

Tudo sobre Sandbox

A ascensão das criptomoedas no mercado financeiro

Como avaliar ações de tech e como elas podem ser uma oportunidade incrível de investimento no futuro

O crescimento da tendência de mercado ESG e o impacto disso na forma de investir

Alguns dos nomes que participarão dos painéis do dia 31 de março, da segunda edição do maior evento sobre o futuro do dinheiro da América Latina, são:

Fabio Alperowitch (FAMA Investimentos)

Sandro Reiss (Open Co)

Sergio Saraiva Pontes (Rappi)

Thiago Alvarez (Guiabolso)

André Portilho (BTG) e muitos outros grandes executivos do mercado financeiro

Pela segunda vez, a EXAME irá reunir os maiores especialistas do país para debater o futuro do dinheiro. Baseado no tema "uma trilha para o mundo do dinheiro", o Future Of Money também abordará os acontecimentos recentes na economia nacional e global, que foram afetadas pela pandemia de covid-19. Garanta o seu lugar neste evento. É gratuito.