O professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em fundos imobiliários (FIIs) da EXAME Research (a divisão de análise de investimentos da EXAME), responde a perguntas de investidores em seu programa semanal. O FIIs em EXAME vai ao ar toda sexta-feira às 15h no canal da casa de análises no YouTube. Veja abaixo uma das perguntas respondidas no último programa, que foi ao ar nesta sexta-feira, 27 de novembro:

Dúvida do leitor: Fundos imobiliários têm período de carência? E taxa de administração?

Resposta do professor Arthur Vieira de Moraes:

Caro leitor, vamos por partes. Primeiro, os fundos imobiliários não têm um período de carência, isto é, o cotista não precisa esperar um prazo determinado para sair do investimento. E isso acontece por um motivo muito simples: as cotas dos FIIs são negociadas diretamente na bolsa.

Este é um produto diferente de outros fundos de investimento – como os fundos DI, ou de ações – em que o investidor aplica no produto e precisa resgatar essa aplicação. No FII não tem resgate. O interessado compra as cotas do fundo na bolsa e, quando quiser sair do investimento, é só vender as cotas na bolsa.

Passando para a segunda parte da pergunta, os FIIs têm sim taxa de administração. Os fundos são geridos por profissionais qualificados e a remuneração deles vêm justamente dessa taxa. Alguns produtos também têm taxa de gestão e performance, mas essas são opcionais.

