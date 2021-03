Fundos imobiliários são bons para reserva de emergência? 

O professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em fundos imobiliários da EXAME Research (a divisão de análise de investimentos da EXAME), responde a perguntas de investidores em seu programa semanal. O FIIs em EXAME vai ao ar toda sexta-feira às 15h no canal da casa de análises no YouTube.

Veja abaixo uma das perguntas respondidas no último programa, que foi ao ar nesta sexta-feira, 5 de fevereiro.

Pergunta do leitor: Considerando a baixa rentabilidade da Selic, as cotas de fundos imobiliários são boas para reservas de emergência? Observei que alguns papéis oscilam pouco em relação ao valor patrimonial e preço. Além de ter uma liquidez interessante.

Caro leitor, a resposta é não. Os fundos de papéis comparados ao Tesouro Selic 2025, por exemplo, não são tão estáveis quanto parecem. Ao olhar os últimos 24 meses, tirando a grande volatilidade do ano passado, nota-se uma grande queda (no vídeo abaixo, o professor apresenta gráficos que mostram a oscilação no período. Assista). O Tesouro Selic é o fundo indicado para reserva de emergência. O lugar de reserva de emergência é na renda fixa pós-fixada, como Tesouro Selic e Fundos DI de taxa zero.

Se você não quiser se expor a isso, a minha orientação é que você invista em um CDB ou um RDB que tenha liquidez diária, que pague no mínimo 100% do CDI e seja de bancos médios ou grandes portes.

Em relação às desvantagens no Tesouro Selic ou em um fundo CDI para reserva de emergência, destaco que no Tesouro a liquidez é D+1, não é D+0, ou seja, você precisa do planejamento de ao menos um dia, e ele tem vencimento, o que leva a um resgate compulsório e ao pagamento do Imposto de Renda. O fundo DI de taxa zero ainda tem ainda o come-cotas, a cada seis meses, que funciona como uma antecipação da tributação.

No caso de CDB ou RDB, eles têm desvantagens também, como vencimento e risco de liquidez em caso de necessidade de atuação do FGC (Fundo Garantidor de Crédito). Em quantos dias o FGC irá devolver o dinheiro? Não dá para saber. Se o dinheiro é destinado para emergência, é importante liquidez diária para ter o dinheiro na mão quando precisar. Como tudo em investimentos tem vantagens e desvantagens, vale analisar e lembrar da regra da diversificação.

De uma maneira resumida:

Tenha uma reserva de emergência condizente com a sua circunstância

Não se aflija com baixa rentabilidade. A reserva de emergência não está lá para você ganhar dinheiro. É apenas para não perder. Ela permite que você tome risco de investimento em outras oportunidades.

Fundo imobiliário não pode ser usado como reserva de emergência

