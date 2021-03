Fundos imobiliários: carteira 'DNA Imobiliário' tem retorno acima do IFIX

A carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) da EXAME Invest Pro, estruturada pelos analistas Danilo Barbosa e Renato Mimica, teve rentabilidade de 1,5% em seu primeiro mês. Chamada de "DNA Imobiliário", a carteira teve um retorno 0,4 ponto percentual acima do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários da B3 (IFIX). O período considerado para análise foi de 22 de janeiro a 26 de fevereiro.

Um dos FIIs da carteira da EXAME que se destacaram foi o RBR Rendimento High Grade (RBRR11). O fundo de papel do segmento de recebíveis imobiliários possui 68.242 cotistas, uma taxa de administração de 1% ao ano e, recentemente, divulgou uma notícia atrativa para os investidores. Os gestores decidiram renunciar a parte da taxa de performance referente ao ano de 2020. Dessa forma, os dividendos por cota do primeiro semestre deverão aumentar.

No mês, o FII teve um retorno de 3,4% e, mesmo assim, não foi o melhor da carteira DNA Imobiliário. O RBRR11 fechou o mês com 34 títulos em sua carteira, além de ter realizado um investimento milionário em um CRI de uma incorporadora de imóveis.

Essa operação tem garantia de unidades residenciais prontas em diversas regiões da cidade de São Paulo, segundo o relatório da EXAME Invest Pro. A nova aquisição também faz com que o fundo aumente para 84% sua participação em ativos investidos na região Sudeste.

É importante destacar que, apesar de o mercado alertar que a esperada elevação da taxa Selic pode influenciar negativamente os FIIs, os fundos de CRI que possuem grande parte dos papeis atrelados ao CDI podem se beneficiar.

"Alguns FIIs podem se beneficiar do aumento da Selic devido ao fato de o CDI ser diretamente impactado em termos de indexador com o aumento da taxa básica de juros", explica Danilo Barbosa, que é o head de fundos imobiliários da EXAME Invest Pro.

