Fundos de renda fixa: como ficam as taxas de administração se a Selic subir?

No último ano, a taxa básica da economia brasileira foi rebaixada de 4,25% ao ano para 2% ao ano -- menor patamar de sua série histórica. A redução atingiu diretamente o retorno dos fundos de renda fixa, cujo rendimento costuma estar atrelado à Selic.

Como medida de contenção de danos, as gestoras tiveram que ajustar suas carteiras para responder ao novo cenário, começando com o corte dos próprios lucros ao reduzir a taxa de administração dos fundos de renda fixa.

Porém, a expectativa atual é de que a Selic inverta a trajetória de queda e volte a subir por conta do aumento da inflação. A previsão do mercado é de que a taxa de juros chegue a 3,5% ao final de 2021, e atinja a casa dos 5% no ano seguinte.

Ainda assim, é pouco provável que as taxas de administração subam novamente para acompanhar a Selic. A explicação está em um motivo puramente técnico. O gestor pode decidir sozinho se deseja reduzir a taxa de administração de um fundo, mas o caminho inverso precisa passar pela aprovação de uma assembleia de cotistas.

“A dinâmica de negociação é muito difícil, é preciso um quórum mínimo para aprovar a elevação da taxa. Hoje existem muitos produtos concorrentes com taxas baixas ou até zeradas. Então, o investidor não vai aprovar esse aumento”, afirma Carolina Oliveira, especialista em fundos da casa de análise Spiti.

Gestoras optam por caminho sem volta

Mesmo sendo uma decisão quase permanente, muitas gestoras optaram por calibrar suas carteiras e ajustar o descompasso entre as taxas de administração e a Selic. Em levantamento feito a pedido da Exame Invest, a Spiti identificou, através da plataforma Comdinheiro, 87 fundos de renda fixa que sofreram redução nas taxas de administração ao longo do último ano.

O levantamento toma como base 101 produtos que tinham taxa de pelo menos 2% em janeiro de 2020, valor equivalente à Selic que vigorou durante boa parte do ano. “No início do ano passado, a taxa de administração média desses fundos era de 2,45%. Em 2021, o valor médio da cobrança diminuiu para 1,61%”, avalia Oliveira.

O problema não está na cobrança de taxas, mas na falta de um retorno compatível ao que está sendo cobrado. Grande parte dos produtos que reduziram suas taxas são, por exemplo, fundos DI.

Tidos como um dos produtos mais simples do mercado, esses fundos seguem a taxa do CDI como índice de referência e aplicam a maior parte do seu patrimônio no Tesouro Direto ou em títulos privados de baixo risco. Já existem, a propósito, diversos fundos DI que não cobram taxa de administração.

O levantamento também inclui os fundos de aplicação e resgate automáticos, conhecidos como "raspa conta”. O mecanismo transfere o saldo da conta corrente para produtos conservadores de renda fixa com liquidez diária, em que o dinheiro fica sempre disponível para resgate do correntista. O objetivo é fazer o saldo render sem esforço. Porém, somando as altas taxas de administração com a Selic baixa, a promessa de ganho se transforma em retorno negativo.

Fundos que reduziram suas taxas de administração em 2020 Nome do fundo Taxa de adm em jan/2020 Taxa de adm em jan/2021 Redução Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Caixa Prático Renda Fixa Curto Prazo 3,95 1,7 2,25 Unibanco Prever I Fix 100 Fdo De Inv Em Cotas De Fdos De Inv Especialmente Constituídos Renda Fixa 3,5 1,75 1,75 Safra Prático Fundo De Investimento Em Cotas De FI Renda Fixa Curto Prazo - Aplicação Automática 2,85 1,2 1,65 Santander FIC FI Jud Renda Fixa Referenciado DI 3 1,5 1,5 Western Asset DI Daily FIC FI Renda Fixa Referenciado 2,45 1 1,45 Western Asset DI Gold FIC FI Renda Fixa Referenciado 2,45 1 1,45 Western Asset DI Max Plus FIC FI Renda Fixa Referenciado 2,45 1 1,45 Western Asset DI Plus FIC FI Renda Fixa Referenciado 2,45 1 1,45 Western Asset DI Silver FIC FI Renda Fixa Referenciado 2,45 1 1,45 Fundo De Investimento Em Cotas De Fundo De Investimento Caixa Liquidez Polis Renda Fixa Curto Prazo 3,1 1,7 1,4 Bradesco FIC De Fundos De Investimento Renda Fixa Referenciado DI Hiperfundo 2,9 1,5 1,4 Fundo De Invest Em Cotas De Fundos De Invest Caixa Transferências Voluntárias Polis Renda Fixa CP 3 1,7 1,3 BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Setor Público FIC FI 3 1,75 1,25 BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Empresa Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investiment 3 1,75 1,25 BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Estilo Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 3 1,75 1,25 BB Renda Fixa LP Automático Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 3 1,75 1,25 Santander FIC FI Inteligente Renda Fixa Curto Prazo 2,7 1,5 1,2 Santander FIC FI Empresas Renda Fixa Curto Prazo 2,7 1,5 1,2 Santander FIC FI Automático Renda Fixa Curto Prazo 2,7 1,5 1,2 Golden DI - Renda Fixa Referenciado DI Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2,75 1,75 1 Itaú Federal Dynamic Renda Fixa Curto Prazo Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2,75 1,75 1 Itaú Federal Provision Renda Fixa Curto Prazo - Fundo De Inv Em Cotas De Fundos De Inv 2,75 1,75 1 Itaú Daily Renda Fixa Curto Prazo - Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2,75 1,75 1 Itau Renda Fixa Referenciado DI - Fundos De Invest Em Cotas De Fundos De Invest 2,75 1,75 1 Itaú Personnalité Renda Fixa - Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2,75 1,75 1 Itaú PP Renda Fixa Curto Prazo - Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2,75 1,75 1 Itaú PP Mega Renda Fixa Curto Prazo Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2,75 1,75 1 Itauvest Renda Fixa Curto Prazo Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2,75 1,75 1 Itauvest Renda Fixa Curto Prazo Plus Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2,75 1,75 1 Itaú Renda Fixa Plus Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2,75 1,75 1 Bradesco Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Renda Fixa Curto Prazo Versátil 2,5 1,5 1 Bradesco Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Renda Fixa Simples Brilhante 2,5 1,5 1 Bradesco FIC De Fundos De Investimento Renda Fixa Referenciado DI Produzir Bahia LII 2,5 1,5 1 Bradesco Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Renda Fixa Referenciado DI Safira 2,5 1,5 1 Bradesco Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Renda Fixa Mercúrio 2,5 1,5 1 Bradesco Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Renda Fixa Soma 2,5 1,5 1 Bradesco Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Renda Fixa Vênus 2,5 1,5 1 Bradesco H FIC FI Renda Fixa Curto Prazo Over 2,5 1,5 1 Bradesco H FIC FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo 50 2,5 1,5 1 Santander FIC FI Liquidez Simples Renda Fixa Curto Prazo 2,5 1,5 1 Unibanco Prever LII FIX 100 Fiq De Fundos De Investimento Especialmente Constituídos Renda Fixa 2,5 1,5 1 Bradesco Mega PP Renda Fixa Curto Prazo Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2,5 1,5 1 Bradesco Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento RF Curto Prazo Rio De Janeiro 2,5 1,5 1 Bradesco Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento RF Curto Prazo Poder Público 2,5 1,5 1 Santander FIC FI Extra Renda Fixa Referenciado DI 2,7 1,75 0,95 Santander FIC FI Supremo Renda Fixa Referenciado DI 2,7 1,75 0,95 Santander FIC FI Classic Renda Fixa Referenciado DI 2,7 1,75 0,95 Itaú Referenciado DI Liquidez Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2,5 1,57 0,93 BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Mais Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2,5 1,75 0,75 Itaú Money Market Renda Fixa - Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2,5 1,75 0,75 Itaú Plus Renda Fixa Curto Prazo - Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2,5 1,75 0,75 Itaú Renda Fixa Referenciado DI Super Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2,5 1,75 0,75 Itaú Super Renda Fixa - Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2,5 1,75 0,75 Santander FIC FI Sênior Renda Fixa Referenciado DI 2,5 1,75 0,75 Itaú Advantage Renda Fixa Referenciado DI FIC FI 2,5 1,75 0,75 BB Nossa Caixa Renda Fixa Referenciado DI LP Principal FIC FI 2,47 1,75 0,72 Santander FIC FI Top Renda Fixa 2,7 2 0,7 Santander FIC FI Renda Fixa Simples 2,2 1,5 0,7 Bradesco H FIC FI Renda Fixa Longo Prazo Plus 2,15 1,5 0,65 BB Renda Fixa Referenciado DI Social 50 Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2 1,5 0,5 BB Renda Fixa Referenciado DI Social 50 Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2 1,5 0,5 Bradesco Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Renda Fixa FIC Mais 2 1,5 0,5 Bradesco Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Renda Fixa FIC Mais 2 1,5 0,5 Bradesco H FIC FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo PJ 2 1,5 0,5 Bradesco H FIC FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo 1.000 2 1,5 0,5 Safra Executive Plus Fundo De Investimento Em Cotas De Fundo De Investimento Renda Fixa 2 1,5 0,5 Safra Executive Special Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Renda Fixa 2 1,5 0,5 Santander FIC FI Corporate Renda Fixa Curto Prazo 2 1,5 0,5 Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Caixa PML Renda Fixa Curto Prazo 2 1,6 0,4 Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Caixa Fácil Renda Fixa Simples 2 1,7 0,3 Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Caixa Movimentações Automáticas RF CP 2 1,7 0,3 BB Renda Fixa Curto Prazo Clássico Setor Público FIC FI 2 1,75 0,25 BB Renda Fixa Referenciado DI Ágil Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2 1,75 0,25 Itaú Empresa Renda Fixa Referenciado DI - Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2 1,75 0,25 Itaú Fidelidade Renda Fixa - Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2 1,75 0,25 Itaú Inflation Index Renda Fixa - Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2 1,75 0,25 Itaú Personnalité Renda Fixa Curto Prazo - Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2 1,75 0,25 Itaú Personnalité Renda Fixa Referenciado DI Plus - Fundo De Inv Em Cotas De Fundos De Inv 2 1,75 0,25 Itaú Personnalité Renda Fixa Plus - Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2 1,75 0,25 Itaú Prêmio Renda Fixa Referenciado DI Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2 1,75 0,25 Itaú Prêmio Renda Fixa - Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2 1,75 0,25 Itaú Prêmio Renda Fixa - Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2 1,75 0,25 Itaú Uniclass Renda Fixa - Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 2 1,75 0,25 Santander FIC FI Extra Plus Renda Fixa Referenciado DI 2 1,75 0,25 Top Renda Fixa Mix Crédito Privado Longo Prazo - Fdo De Invest Em Cotas De Fdos De Invest 2 1,75 0,25 Unibanco Prever IV FIX 100 Fic De Fundos De Investimento Especialmente Constituídos Renda Fixa 2 1,75 0,25 BNB Clássico Fundo De Investimento Em Cotas De Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado DI 2 1,9 0,1 *Análise da Spiti com base em dados da plataforma Comdinheiro. Inclui fundos com a classificação CVM Renda Fixa e Referenciado nas datas de 31/01/2020 e 31/01/2021 cuja taxa de administração diminuiu no período. A amostra foca em produtos que, em 31/01/2020, tinham taxa maior ou igual a 2,00%. Foram excluídos da análise fundos fechados, fundos que não eram classificados como fundos de cotas e fundos exclusivos.

Entre os 87 fundos que reduziram suas taxas, 81 estavam ligados aos maiores bancos do país -- Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Safra e Santander. Em nota, Bradesco e Santander informaram que os ajustes nas taxas foram feitos para adequar os produtos ao mercado diante da nova realidade de taxa de juros.

O Banco do Brasil foi além e ressaltou que, no caso dos fundos de depósito automático, “não há possibilidade de aumento das taxas, independente das movimentações de mercado”.

Competição acirrada

Existem ainda produtos de renda fixa mais complexos, que também tiveram de reduzir suas taxas de administração para continuar competitivos. A gestora Quasar, por exemplo, reduziu em fevereiro as taxas de administração de seus dois fundos de renda fixa com alocação em crédito privado de longo prazo. No Quasar Advantage, a taxa foi reduzida de 0,5% para 0,4%, e, no Quasar Advantage Plus, a taxa caiu de 0,8% para 0,6%.

Segundo José Paulo Perri, co-CEO da Quasar, a competição aumentou muito entre os fundos de renda fixa. “Vimos movimentos similares em todo o mercado, até mesmo entre os grandes bancos, mas principalmente entre gestoras independentes”, afirma.

Perri destaca ainda que o corte não será revisto, mesmo com uma possível alta da Selic. “Reduzir a taxa de administração é uma decisão difícil porque corta nossa própria carne. Mas também deixa o produto mais competitivo e acaba atraindo novos cotistas. É uma alteração que veio para ficar”, completa.