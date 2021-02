Fundo Verde, do lendário Stuhlberger, vai reabrir para investidores neste mês

O lendário fundo Verde, gerido por Luis Stuhlberger, vai reabrir este mês. Durante poucos dias o investidor poderá fazer aportes de a partir de R$ 50 mil no fundo multimercado pela plataforma do BTG Pactual. O objetivo da gestora é captar 4 bilhões de reais no mercado.

A janela de reabertura começa no dia 8, às 9h, e vai até às 18h ou quando o capacity destinado para a janela se encerrar. Depois, o fundo fechará e reabrirá no dia 9, às 9h, para fecha novamente no dia 10, às 14h30, ou no momento em que atingir o capacity. A data de liquidação das posições será no dia 22.

Que tal investir com especialistas que selecionam a nata da nata dos fundos para o seu perfil? Conheça a EXAME Research

O fundo que vai abrir é um espelho do principal fundo da casa, que já rendeu 18.700% desde a sua abertura, em 1997. Nele o investidor só poderá resgatar a cota após 60 dias. A estratégia, contudo, é a mesma: o que muda é o prazo de resgate, e o fato de que o fundo que será reaberto tem um histórico de rentabilidade menor. Esse histórico de rendimento varia de corretora para corretora, pois cada uma cria um produto específico para replicar o fundo.

Segundo Juliana Machado, especialista em fundos da EXAME Research, pequenas reaberturas de grandes fundos são comuns e usadas basicamente para controlar o passivo do produto. O gestor considera os saques que foram feitos desde a última reabertura e pode decidir reabrir novamente o fundo com o intuito de pegar dinheiro novo.

“Isso não quer dizer que o fundo esteja registrando um monte de saques. Com tanta assimetria em um ambiente de crise e incerteza, faz sentido para o gestor pegar grana nova pra investir. Nada disso. O Verde segue firme e forte”, explica.