Fundo que já subiu mais de 18.000% abre para captação na segunda

A espera do investidor está próxima do fim. O lendário Fundo Verde, do renomado gestor Luis Stulhberger, abrirá para captação na segunda-feira, 8, a partir das 9 horas. A prioridade será por ordem de chegada e sem rateio.

O fundo que abrirá é um um espelho do principal fundo da casa. A estratégia, contudo, é a mesma: o que muda é o prazo de resgate. Esse histórico de rendimento varia de corretora para corretora, pois cada uma cria um produto específico para replicar o fundo. Os interessados podem investir por meio da plataforma do BTG Pactual.

As duas últimas reaberturas do Verde foram em 2018 e 2007. O fundo é um dos mais disputados do Brasil. Ele é Fundo Multimercado Macro que opera diferentes mercados para obter retorno: ações, juros e moedas, no Brasil e no exterior. Criado em 1997, ele acumula valorização de 18.672% o que representa 848,2% do CDI (o CDI foi de 2.225,90%) e bateu o Ibovespa em 17.280% (o Ibovespa no período foi 1.599,71% ).

A reabertura ocorrerá em duas etapas. A primeira, será amanhã, com aplicações mínimas de 1 milhão de reais para novos cotistas e 10 mil reais para quem já é cotista. Na segunda etapa, no dia 9 de fevereiro, a aplicação mínima para novos cotistas cai a partir de 50 mil reais.

A data de liquidação das posições será no dia 22. O objetivo da gestora é captar 4 bilhões de reais no mercado.