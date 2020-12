Frigoríficos têm forte alta na bolsa. Entenda os motivos

As ações dos principais frigoríficos do país figuram entre as maiores altas do Ibovespa nesta terça-feira, 22. Na ponta do índice, JBS (JBSS3), Marfrig (MRFG3) e Minerva (BEEF3) sobem mais de 3%, enquanto os papéis da BRF (BRFS3) avançam 1%. Já o índice alterna entre 0,6% e 0,4% de alta.

Esse é o momento ideal para investir em ações de frigoríficos? Descubra e saiba gerir melhor seus investimentos com a Exame Research

Além da apreciação do dólar, que tende a beneficiar exportadoras, os frigoríficos têm sido beneficiados por dois fatores, segundo ressalta Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos. Um deles é a gripe aviária no Japão, que reduz a oferta de aves na Ásia. O outro são as melhores práticas ambientais adotadas pelo setor.

“As companhias perceberam que havia algo errado [ambientalmente] e que precisavam atacar essa frente. Isso é extremamente importante para a retomada. Acredito que estamos vendo alguns players importantes começando a se posicionar no setor. O mundo sabia que essas empresas estavam baratas, mas tinham receio de colocar seus investimentos”, afirma.

Meses após a JBS entrar negativamente no foco de gestoras internacionais devido a questões ambientais, os avanços promovidos pela empresa receberam o reconhecimento da CDP, que elevou a nota no quesito mudanças climáticas de B para A-. BRF e Minerva aparecem com notas C nesse quesito.

Na tentativa de melhorar a imagem de como lidam com as questões ambientais, os gigantes do setor também lançaram iniciativas para controle de gados para evitar a aquisição de animais criados em áreas de desmatamento.

Entre os frigoríficos, somente a Marfrig acumula alta na bolsa neste, com 49% de valorização. Minerva, JBS e BRF têm perdas acumuladas de 18,3%, 7,71% e 37,39%, respectivamente.