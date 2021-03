Fora do ar? Pix apresenta instabilidade

O PIX está com instabilidade nesta quinta-feira, 11. O app do Nubank aponta que o sistema de pagamentos instantâneos está fora do ar e recomenda, como alternativa, que o cliente realize uma transferência via TED. Das 6h30 às 17h, a transferência via TED cai no mesmo dia na conta do destinatário.

Há também reclamações sobre o sistema em outras instituições financeiras. Contudo, às 15h30 algumas transferências funcionavam normalmente no Itaú e no Bradesco.

Em posicionamento, o Nubank aponta que por volta das 11h50 detectou uma queda geral na rede de telecomunicações para o mercado financeiro (RTM), provedor de conexão com o Banco Central.

A queda afetou não apenas o Nubank, mas todas as instituições financeiras, e suspendeu o acesso a pagamento por boletos e realização de transferências via PIX e também TEDs.

A normalização está acontecendo de forma gradual, o que explica por que o sistema retornou a alguns bancos e ao banco digital ainda não. Mas a estimativa é que seja resolvido em alguns minutos, aponta o Nubank. O banco ressalta que está em contato constante com o provedor de conexão com o BC e acionou outros provedores para mitigar o impacto.

Mulher, guenta só mais um pouquinho que já já as transações via Pix estarão disponíveis novamente, ok? Qualquer coisa, também, você pode gerar um boleto de pagamento, pagar com outro banco e o dinheiro fica disponível na sua conta do Nubank. 💜 pic.twitter.com/FCCfLL8kRZ — Nubank (@nubank) February 11, 2021

Alguns clientes que chegaram a fazer transferências quando o sistema saiu do ar relatam que o saldo não foi atualizado. Mas o Nubank aponta que o valor será corrigido quando o sistema for normalizado.

Detectamos uma lentidão no retorno das transferências Pix que falharam, mas não se preocupe, já estamos trabalhando para normalizar a situação o mais breve possível. Logo o seu saldo estará atualizado! — Nubank (@nubank) February 11, 2021

O Bradesco também respondeu a um cliente, via Twitter, que houve uma instabilidade momentânea no sistema, mas já foi solucionada.

Há relatos também de clientes do Itaú com problemas. Nesse caso, o banco está solicitando alguns dados.

app e pix com problemas... EU SÓ QUERIA PAGAR MINHAS CONTAAAAAS @itau 😡🤬 — maria (@mariaclaraloren) February 11, 2021

Procurado, o Banco Central apontou que o Pix está funcionando normalmente, mas que instituições financeiras podem pontualmente passar por intercorrências na operação, como acontece com outros sistemas e meios de pagamento.