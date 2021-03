Focus Energia capta R$765 mi em IPO; ação estreia na B3 na segunda-feira

(Reuters) - A Focus Energia levantou cerca de 765 milhões de reais em sua oferta inicial de ações (IPO) que marca a estreia da comercializadora de eletricidade na bolsa brasileira.

Além da venda de ações novas, sócios da companhia venderam o equivalente a 122,4 milhões de reais em participação no negócio. Com isso, a oferta total movimentou 887,4 milhões de reais.

A oferta foi definida a 18,02 reais por papel, abaixo da faixa indicativa de 21,20 a 28,6 reais cada. A empresa movimentaria cerca de 1 bilhão de reais se as ações saíssem no meio dessa faixa.

A ação da Focus estreia na B3 na segunda-feira, 8.

A Focus Energia pretende usar os recursos da operação para investir em projetos de geração de energia solar, para revender a produção dos parques no chamado mercado livre, onde grandes consumidores negociam diretamente seu suprimento elétrico com empresas do setor.