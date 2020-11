Financiamento imobiliário dispara 84% em outubro e bate recorde

O crédito imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiu 13,86 bilhões de reais em outubro, um salto de 84% ante mesmo mês de 2019, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) nesta terça-feira.

“Em valores nominais, o volume financiado em outubro marca o segundo recorde mensal consecutivo da série histórica iniciada em julho de 1994”, afirmou a Abecip. Na base mensal, cresceu 7,4%.

No acumulado do ano até outubro, os empréstimos do sistema para financiar compra e construção de imóveis aumentaram em 48,8% frente ao mesmo intervalo do ano passado, para 92,67 bilhões de reais, superando o resultado de todo o ano de 2019.

Foram financiados em outubro de 2020, nas modalidades de aquisição e construção, 45.500 imóveis, resultado 8,3% superior ao de setembro e 53,6% maior do que o apurado em outubro de 2019.

Entre janeiro e outubro de 2020, foram financiadas 324.600 unidades, resultado 36,8% maior que o de igual período de 2019.

Nos últimos 12 meses (de novembro de 2019 a outubro de 2020), os financiamentos viabilizaram a aquisição e a construção de 385.200 imóveis, alta de 37,3% em relação aos 12 meses anteriores, quando 280.600 unidades foram beneficiadas pelo crédito imobiliário com recursos da poupança.