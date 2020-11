Feirão online terá imóveis novos com descontos e documentação grátis

Na próxima sexta-feira, dia 20, começa a Feira de Imóveis Online, organizada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC). No evento, que acontecerá até o dia 28 de novembro e que será realizado 100% pela internet neste ano, mais de 16.000 imóveis serão ofertados. O número de construtoras participantes da Feira chegou a 130, e haverá oportunidades de compra em diversas cidades brasileiras.

“Há duas semanas, projetávamos 5.000 imóveis na feira. Esse número mais que triplicou, reforçando o movimento de recuperação do setor. Será uma grande oportunidade para quem deseja realizar o sonho da casa própria. Para os incorporadores, a feira será uma oportunidade para estabelecer uma conexão direta com clientes dos mais variados locais do Brasil, ampliando a visibilidade de seu portfólio”, diz o presidente da Abrainc, Luiz Antonio França.

Imóveis com desconto e documentação grátis

As casas e os apartamentos oferecidos durante o evento custarão entre 100.000 e 1 milhão de reais. Para os clientes de menor renda, o principal benefício será a isenção de pagamento do imposto sobre transferência de Bbens imóveis (ITBI) e dos custos de registro do imóvel. Já os imóveis de médio e alto padrão terão descontos no valor da tabela, além de outros pequenos brindes, como o pagamento de um ano de condomínip pela construtora, entrega de piso laminado nos dormitórios, churrasqueira, bancada na varanda e fechadura biométrica nas portas. A organização da feira explica que cada construtora decidiu quais atrativos levará para os clientes.

A Caixa será parceira e banco oficial da Feira, e promete agilizar o processo de análise de financiamento dos clientes que fecharem negócio durante o evento. “Uma feira com facilidades de pagamento, bônus importantes oferecidos por muitas empresas, como o custeio do ITBI, mostram uma junção de esforços do mercado imobiliário para que o brasileiro adquira sua casa”, afirma o presidente da CBIC, José Carlos Martins.

Outro atrativo do evento é o sorteio de um carro zero quilômetro entre os clientes que comprarem um imóvel durante a feira.

O trampolim do juro baixo

A expectativa dos organizadores da Feira de Imóveis Online é de atrair 1 milhão de consumidores e investidores interessados na compra de um imóvel novo. Não há, ainda, uma estimativa de quantos desses clientes fecharão negócio, mas a aposta é que os juros baixos para o crédito habitacional impulsionarão as vendas também durante o evento.

A maioria das unidades oferecidas durante o evento está localizada nos estados da Região Sudeste, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas há também imóveis em outras regiões brasileiras, como Norte e Nordeste.

O site do evento já está no ar, e pode ser acessado aqui.