Feirão Limpa Nome da Serasa é prorrogado e dá desconto de até 99%

A Serasa informou nesta sexta-feira, 27, que prorrogou o Feirão Limpa Nome até o dia 21 de dezembro. Desta maneira, os consumidores conseguirão quitar dívidas por até 50 reais e os descontos podem chegar em até 99%.

São 50 empresas participantes no evento: Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Itapeva, Anhanguera, Sky, Credsystem, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Elmo, Tenda, Energisa, Cetelem, Havan, Quatro Estações, CPFL, RGE, PagBank, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredilg e Cemig.

A expectativa é que este feirão pode beneficiar até 64 milhões de consumidores de todo o país, que poderão renegociar suas dívidas sem sair por meio dos canais digitais da Serasa: site do Serasa Limpa Nome, Whatsapp e aplicativo, e a novidade: renegociação nas mais de 7.000 agências dos Correios em todo o Brasil.

Feirão presencial

Para ampliar ainda mais o alcance do Feirão Limpa Nome, a Serasa vai reforçar o atendimento aos consumidores que pensam em negociar suas dívidas presencialmente. O evento ocorrerá em quatro capitais São Paulo (SP), Rio de Janeiro (SP), Fortaleza (CE) e Recife (CE).

Em São Paulo, haverá uma tenda da Serasa no Largo da Batata e no Rio de Janeiro, no Arcos da Lapa. Nas cidades do Nordeste, em Fortaleza a tenda será montada na Praça do Ferreira e em Recife, Praça Nossa Senhora do Carmo. Os eventos ocorrerão entre os dias 30 de novembro até 05 de dezembro.

A Serasa destaca que montou o evento com as medidas de segurança necessárias, como:

Distanciamento 1,5m na fila;

Medição de Temperatura;

Uso de máscara obrigatório;

Tapetes sanitizante e secante na entrada da tenda;

Dispenser de Álcool em gel com pedal;

Assepsia no ambiente todos os dias antes e ao final da operação;

Acrílico separando atendente x cliente;

Atendentes com máscara e proteção acrílica;

E uso do mesmo modelo de ar condicionado utilizado nos hospitais de campanha (Pacaembu, Anhembi e Brasília). Esse aparelho é responsável por trocar o ar de toda a estrutura durante toda operação.

Todas as tendas são acessíveis, e possuem uma área de atendimento preferencial para idosos, portadores de necessidades especiais, gestantes e pessoas com crianças de colo.