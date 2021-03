Feirão da Serasa dará desconto de até 99% nas dívidas

A Serasa anunciou nesta terça-feira, 9, que fará uma semana especial de renegociação de dívidas com empresas do varejo e financeiras. São 29 empresas participantes que darão descontos de até 99% das dívidas e de 100% nos juros até o dia 14 de março.

Os descontos são válidos para quem for quitar à vista ou parcelar o débito. A Semana do Varejo e Financeiras é o terceiro evento especial anunciado nos últimos dias pela Serasa. Nas últimas semanas, a mesma ação foi realizada com empresas de telefonia, financeira e bancos.

Veja abaixo a lista das empresas participantes e os descontos oferecidos.

Até 10%

Atlântico + 100% nos juros

Crediativos + 100% nos juros

Maiscredit + 100% nos juros

MGW + 100% nos juros

Até 20%

Elmo + 100% nos juros

Até 50%

Lojas Colombo

Até 70%

Afinz

Até 85%

Anhanguera

Iuni

Pitágoras

Tenda

Unic

Fama

Uniderp

Unime

Unirondon

Unopar

Até 90%

Casas Bahia*

Ponto Frio*

Até 95%

Itapeva

Ipanema

Porto Seguro

Até 97%

Credsystem

Di Santinni

Até 98%

Ativos

Hoepers

Até 99%

Recovery

100% nos juros

Zema

Condições especiais

Renner

*Confira as condições da oferta

Como negociar?

O acordo é fechado em menos de 3 minutos e as consultas podem ser feitas de forma gratuita no site da Serasa, pelo aplicativo da empresa ou pelo número do WhatsApp (11 99575-2096) ou ligação gratuita 0800 591 1222. Ainda existe a possibilidade de negociar a dívida presencialmente, para isso, basta se dirigir a qualquer agência dos Correios. A Serasa fez um passo a passo para quem for negociar online. Veja abaixo:

1º Passo

Acessar o site www.serasa.com.br/limpa-nome-online ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número (11) 98870-7025.

2º Passo

Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

3º Passo

Depois que você escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento.

4º Passo

