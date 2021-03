Favelado Investidor milionário; troca na Eletrobras e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Gol e Smiles, Petro, Eletrobras e o que move os mercados

Aérea e controlada chegam a acordo para reincorporação; petroleira perde quatro diretores

Fim de novela: acionistas da Smiles aprovam incorporação pela Gol

Proposta foi aprovada na noite de quarta em assembleia geral depois que a companhia aérea aumentou duas vezes no mesmo dia os termos de troca da reorganização societária

Como o Favelado Investidor alcançou o primeiro R$ 1 milhão

Murilo Duarte, conhecido como Favelado Investidor, transformou o seu canal de educação financeira e investimentos no YouTube em uma empresa que oferece cursos

Eletrobras terá novo presidente: saiba quem é Rodrigo Limp

Substituto de Wilson Ferreira Júnior não foi selecionado por consultoria como era previsto e não tem experiência no setor privado

Smart Fit “aguenta o tranco” em 2020 e parte para consolidar setor

Com programas online, companhia segurou base de alunos que recuou apenas 3%, para 2,59 milhões

A semana de 4 dias chegou? Para essas empresas, a resposta é sim

Multinacionais como Unilever, além de startups e governos, apostam numa semana de trabalho de quatro dias na tentativa de motivas funcionários exaustos pela pandemia. A medida vai funcionar?

AstraZeneca atualiza dados e baixa eficácia de vacina para 76%

Ensaio clínico sobre a vacina contra covid-19 da AstraZeneca está mais completo do que os resultados publicados anteriormente

A luz no fim do túnel é a vacina, diz CEO da Ypê, que doou para o Butantan

Ao longo da pandemia a Ypê fez doações que somam 37 milhões de reais no combate a pandemia da Covid-19. A mais recente é na fábrica de vacinas do Butantan

'Cash is king': investidores olham colchão de emergentes para dívida

Custos de financiamento de emergentes sobem em meio à desconfiança de investidores e à preferência por ativos mais seguros; colchão de liquidez ajuda na escolha de ativos

Política e mundo

Congresso deve votar Orçamento de 2021 nesta quinta-feira

Parlamentares criticam a retirada de 90% dos recursos que seriam destinados ao IBGE para o Censo Demográfico

Câmara aprova incentivo fiscal a empresas que contratarem leitos no SUS

Os valores a serem compensados no Imposto de Renda terão como referência o máximo praticado pela tabela de remuneração dos planos de saúde

Facebook, Google e Twitter vão ao Congresso americano nesta quinta

Os CEOs Mark Zuckerberg, Sundar Pichai e Jack Dorsey participam hoje de audiência virtual e devem ser cobrados por papel das redes em espalhar desinformação

ONU lança relatório que mostra os efeitos socioeconômicos da pandemia

Documento aponta que há risco de aumento severo da desigualdade, com alguns países se recuperando através de estímulos, e outros afundando na pobreza

Enquanto você desligou…

Três pequenos passos para se tornar menos estressado e mais produtivo

Para criar hábitos mais saudáveis, comece com pequenas ações defendidas pela ciência, as "microetapas"

Agora vai? Programa de redução de jornada já tem fonte de financiamento

Depois de diversos adiamentos, governo revela a interlocutores que programa deve finalmente ser reeditado

Este é o truque de Bill Gates para aprender mais enquanto lê

Conhecido por suas dicas de leitura (e de carreira), o bilionário conta seu método para garantir que está aprendendo

Índia paralisa exportação da AstraZeneca — Brasil aguarda milhões de doses

A decisão pode afetar o envio de mais doses prontas de vacina para o Brasil e para outros países mais pobres, amplamente dependentes da produção do Instituto Serum

Agenda

Nesta quinta-feira (25), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

No Brasil, será divulgado o IPCA-15 referente a março, conhecido por ser uma prévia da inflação oficial. Também sai o Caged. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Já nos Estados Unidos, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país. Por fim, os EUA divulgam os resultados do seu Produto Interno Bruto (PIB) do 4º trimestre de 2020 e o acumulado do ano, com o crescimento do país no ano passado.

Frase do dia

“Normalmente as oportunidades estão disfarçadas de trabalho duro, é por isso que a maioria das pessoas não as reconhecem” — Ann Landers.

