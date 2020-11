Faturas da TIM com vencimento a partir do dia 10 podem ser pagas via PIX

A TIM oferecerá o pagamento de faturas via PIX para os usuários de planos pós-pagos e controle. A facilidade estará disponível para contas com data de vencimento a partir de 10 de dezembro, pelo app de autoatendimento Meu TIM. O PIX é novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central e entrou em operação nesta segunda-feira, 16.

O pagamento via PIX é compensado rapidamente, já que o sistema funciona a qualquer hora do dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. Dessa forma, no caso de contas pagas em atraso, por exemplo, haverá confirmação imediata da quitação do débito e liberação do serviço em minutos, se a linha estiver bloqueada.

A opção de quitar a fatura via PIX aparecerá no app ainda neste mês. Ao clicar, o cliente poderá copiar o código para área de transferência de seu aparelho ou escanear o QR Code. Basta abrir o app da instituição financeira onde a chave PIX foi cadastrada e realizar a transação. Os clientes que pagarem com o PIX por meio do app do C6 Bank receberão um bônus de 4GB no Controle, 5GB no TIM Black e 10GB no TIM Black Família.