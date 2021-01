Falta de insumos para vacinas no Brasil; dólar baixo com Biden? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (19) para começar o dia bem informado:

No radar: Janet Yellen, follow-on da PetroRio e o que mais move o mercado

Bolsas avançam à espera de discurso de futura secretária do Tesouro americano

O que está por trás da falta de matéria-prima para vacinas, que ameaça imunização no Brasil

Especialistas alertam que a vacinação contra a covid-19 pode ser interrompida em pouco tempo por falta total de imunizantes

Vacinação contra a covid-19 continua no Brasil

Depois de atrasos para a abertura das campanhas estaduais, governadores devem acelerar o ritmo de vacinação nesta terça-feira

Anvisa devolve pedido de aprovação emergencial de vacina russa. E agora?

Com rejeição da Anvisa, fica a dúvida sobre o que deve acontecer com as 10 milhões de doses da Sputnik V que seriam produzidas no Brasil

O que esperar do dólar no governo Biden? Yellen tem as respostas

Próxima secretária do Tesouro será sabatinada nesta terça e deve defender que cotação dependa das forças de mercado, diferentemente do que pregava Trump

‘Segredo da rentabilidade é liquidez, e não risco’, diz gestor da Valora

Para Daniel Pegorini, CEO da gestora Valora, a recomendação para investir pensando no longo prazo não deve servir somente para as ações, mas também para a renda fixa

Conheça os fundos em que os gestores ganharam mais que os cotistas

Com taxas de administração acima de 1%, tem fundo de renda fixa que entregou menos de um quinto do retorno gerado nos últimos 12 meses para os cotistas, aponta levantamento da Spiti

Day trade na TV: a fórmula da Top Gain para popularizar o mercado

Startup de conteúdo financeiro fundada pelo trader e analista Alison Correia aposta em linguagem informal para ensinar de leitura de fluxo a análise fundamentalista

Preço de aluguéis sobe 2,48% em 2020 e fica abaixo da inflação

Índice Fipezap de locação se descola da alta expressiva do IGP-M no ano, medido pela FGV e que é referência para muitos contratos

Netflix divulga balanço com expectativa de ter batido 200 milhões de assinantes

Os analistas de mercado também estimam aumento de receita e lucro por causa da pandemia

Microsoft quer mais negócios de mulheres e refugiados no Brasil

Em parceria com a IFC, a empresa de tecnologia incentiva o empreendedorismo feminino e a capacitação e a empregabilidade de pessoas em situação de refúgio no Brasil

Petrobras reajusta em 7,6% o preço da gasolina a partir desta terça

A justificativa para o aumento é a variação do preço do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio, informou a companhia

Relatório que previu a pandemia mostra riscos à economia global em 10 anos

Todos os anos o Fórum Econômico Mundial prepara o Global Risks Report, com as principais previsões de riscos que podem afetar a economia mundial

Política e mundo

Vacinação no Rio terá pontos de “drive-thru”: Aterro, Parque Madureira e Sambódromo

Apesar do planejamento, data de abertura dos postos depende da chegada de mais vacinas

No último dia na Casa Branca, Trump prepara mega indulto presidencial

No último dia de mandado, o presidente americano Donald Trump planeja um indulto em massa para livrar da cadeia ao menos 100 pessoas, a maioria aliados políticos

Trump suspende restrições de viagem do Brasil aos EUA

Restrições devem acabar no mesmo dia em que as novas exigências de testes para covid-19 entram em vigor para todos os visitantes internacionais

Alemanha identifica nova variante do coronavírus

A mutação do coronavírus foi identificada em 35 dos 73 pacientes de um hospital no sudeste da Alemanha. Autoridades aguardam o sequenciamento completo

Forte terremoto de 6,4 graus atinge a Argentina

O terremoto aconteceu no noroeste da Argentina, perto da fronteira com o Chile. Até o momento, autoridades não anunciaram se houve mortos e feridos

Quais são as cidades com o pior trânsito do mundo?

Levantamento analisa mais de 400 cidades para elaborar ranking anual; brasileiras não estão no “top 10”

Enquanto você desligou…

Nova espécie de abelha selvagem é descoberta em fazenda de Goiás

Espécie foi identificada em programa de agricultura sustentável da Bayer. Falta de abelhas coloca em risco três quartos da produção de alimentos global. Veja fotos

Após remoção de Trump das redes sociais, compartilhamento de desinformação cai

Pesquisa aponta que circulação de falsidades sobre fraude nas eleições americanas caiu 73% na semana seguinte à suspensão

Como o Twitter está se preparando para a posse de Joe Biden

Após Trump ser banido do Twitter e insistir em fraude nas eleições, rede social garantiu que a transferência de contas aconteceria normalmente

Ação entre amigos: Google e Facebook fizeram acordo secreto. Entenda o caso

Rede de Zuckerberg ia competir em publicidade on-line com a plataforma, mas voltou atrás após acerto entre as empresas, mostram documentos entregues à Justiça

Frase do dia

“Há apenas uma maneira de evitar críticas: não faça nada, não diga nada, e não seja nada” – Aristóteles.

