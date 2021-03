Examinando a Bolsa: Totvs renova máxima histórica e BofA eleva preço-alvo de Suzano

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques da primeira metade do pregão — desta sexta-feira, 12, apresentou os seguintes destaques:

1) As ações da Totvs (TOTS3) voltam a renovar recorde histórico na Bolsa, com alta de quase 3% hoje, um das maiores valorizações do Ibovespa no dia. Na semana, também caminham para a maior alta do índice (+17% até agora). Também entre os destaques positivos, Usiminas (USIM5) chegou a subir até 5% após balanço do 4T20.

2) A Suzano (SUZB3), que também renovou ontem sua máxima histórica, teve preço-alvo elevado pelo Bank of America. No ano, os papéis da companhia sobem mais de 20%, a quarta maior alta do Ibovespa no período.

3) No radar da próxima semana: feriado mantém B3 fechada na segunda e terça-feira, IPO da CSN Mineração (CMIN3) e outras duas estreias na B3.

Conheça o maior banco de investimentos da América Latina e invista com os melhores assessores