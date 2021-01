Examinando a Bolsa: shoppings, o barato que vale a pena na Bolsa, segundo BTG

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques da primeira metade do pregão — desta sexta-feira, 26, apresentou os seguintes destaques:

1) Com a renúncia de Wilson Ferreira Junior do cargo de CEO, as ações da Eletrobras (ELET3; ELET6) lideram as perdas do Ibovespa nesta sessão, enquanto a BR Distribuidora (BRDT3), que anunciou sua contratação, puxa os ganhos do índice. Na máxima do dia, os papéis da compahia chegaram a subir 16,45%.

2) Em relatório, o BTG Pactual reforçou visão positiva para o setor de shoppings: mesmo com o noticiário desafiador no curto prazo, analistas veem os papéis como “excessivamente descontados” em Bolsa. Eles dizem que estão agora ainda mais otimistas com o setor do que quando apontaram, no dia 11 de dezembro, que era hora de comprar ações de shoppings. Para eles, a preferida é a Multiplan (MULT3).

3) Levantamento da Economatica feito a pedido da EXAME Invest mostra que 12 ações do índice bateram suas máximas históricas este mês, mesmo com o movimento de correção do Ibovespa desde o dia 8 de janeiro (de lá para cá, o índice acumula baixa de cerca de 5,5%). Desses papéis, analistas citam sete como ainda atrativos.

