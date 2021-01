Examinando a Bolsa: ranking da semana e o cabo de guerra entre commodities e bancos

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques da primeira metade do pregão — desta sexta-feira, 15, apresentou os seguintes destaques:

1) O Ibovespa caminha para sua pior semana desde o fim de outubro, quando iniciou um forte rali. De lá para cá, o índice só teve duas semanas de perdas, contando com a atual.

2) No ranking de ações da semana, commodities puxam as perdas, enquanto Embraer aparece entre os destaques positivos.

3) As ações do BB seguem em queda, mesmo com a permanência de André Brandão na presidência do banco. Nos últimos 3 dias, caem 7%.

4) Relatório do Bank of America mostra os setores que mais contribuíram de forma positiva e negativa para a alta do Ibovespa desde fevereiro de 2020 (antes do sell off dos mercados). De lados opostos, aparecem as ações de commodities vs bancos. Além disso, os estrategistas do banco mostram por que o fluxo de investidores estrangeiros deve continuar beneficiando papéis cíclicos.

