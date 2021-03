Examinando a Bolsa: Petrobras sobe 5% com petróleo; Hering salta 9% após balanço

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques do fechamento do pregão — desta quinta-feira, 4, apresentou os seguintes destaques:

1) O Ibovespa, que chegou a subir 2,9% na máxima do dia, fechou em alta de 1,35%, em 112.690 pontos. A aprovação da PEC Emergencial nos dois turnos no Senado ajudou a sustentar o otimismo local apesar do dia negativo nas Bolsas americanas.

2) Em Wall Street, os três principais índices fecharam em queda após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reconhecer que alta dos juros dos títulos do governo americano tem chamado sua atenção. Com o movimento de hoje, o Nasdaq entrou em terreno negativo no ano.

3) Entre os destaques de ações do Ibovespa, as ações da Petrobras (PETR4) subiram 4,9%, na esteira da forte alta dos preços do petróleo no exterior. Em variação, as maiores altas ficaram com Cosan (CSAN3), com ganhos de 8,7%, seguida por Hering (HGTX3), com valorização de 8,6%, reagindo a balanço do quatro trimestre.

