Examinando a Bolsa: Petrobras cai 4% com debandada, enquanto PetroRio salta 5%

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques do fechamento do pregão — desta quarta-feira, 3, apresentou os seguintes destaques:

1) O Ibovespa amenizou uma queda de até 3,7% na mínima do dia e fechou em baixa de 0,32%, em 111.183 pontos, em meio à fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, e promessas de vacinas.

2) Por outro lado, o dólar, que chegou a subir 1,9% na máxima do pregão, cotado em 5,77 reais, apagou os ganhos e encerrou em 5,66 reais.

3) Entre os destaques de ações, a Petrobras (PETR4) afundou 4% após saída de conselheiros, enquanto a PetroRio (PRIO3) aproveitou a forte alta do petróleo hoje e subiu 4,6%, liderando os ganhos do índice.

