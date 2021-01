Examinando a Bolsa: para BofA, é hora de comprar frigoríficos; JBS, BRF são favoritos

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques da primeira metade do pregão — desta quarta-feira, 13, apresentou os seguintes destaques:

1) O Ibovespa cai nesta quarta-feira, após fortes ganhos nas últimas semanas. Do fim de outubro para cá, o índice sobe quase 30%.

2) A Ambev, que recua 5% e aparece entre as maiores quedas, após corte de recomendação pelo Bradesco BBI.

3) O Carrefour como destaque positivo: os papéis sobem 4% na B3 e mais de dois dígitos na Bolsa de Paris. O movimento ocorre após a empresa confirmar que está em negociação com a canadense Couche-Tard para possível fusão.

4) Em relatório, o Bank of America diz que segue otimista com frigoríficos e elege JBS (JBSS3) e BRF (BRFS3) como suas ações favoritas no setor.

