Examinando a Bolsa: Netflix dispara 13% e BTG reforça “compra” em Suzano e Klabin

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques da primeira metade do pregão — desta quarta-feira, 20, apresentou os seguintes destaques:

1) Na contramão do exterior, o Ibovespa cai mais de 1% nesta quarta-feira, com preocupações sobre vacinação e questão fiscal. Nos EUA, Netflix dispara mais de 13% após balanço do 4º trimestre.

2) A Suzano (SUZB3) volta a subir com aumento de preços de celulose e bate novo recorde na B3, enquanto analistas do BTG reforçam recomendação de compra nas ações da companhia e em Klabin (KLBN11).

3) Em relatório, o BTG Pactual eleva projeções de lucro para 12 setores na Bolsa brasileira em 2020. Os destaques positivos ficam com bancos, elétricas e alimentos. A estimativa de lucro das ações para 2021 também foi revisada para cima em 7,8%, excluindo da conta Petrobras e Vale.

