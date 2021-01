Examinando a Bolsa: Movida sobe 5% com aquisição; bancos reforçam call de compra

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques da primeira metade do pregão — desta segunda-feira, 18, apresentou os seguintes destaques:

1) O Ibovespa sobe mais de 1% com início de campanha de vacinação contra covid-19 no Brasil, o que impulsiona também as ações de aéreas e ligadas a turismo. Na contramão, Carrefour lidera as perdas após a canadense Couche-Tard desistir de fusão com o grupo francês.

2) Fora do índice, os papéis da Movida (MOVI3) disparam após anunciar aquisição da empresa de gestão de frotas Vox por 89 milhões de reais. Bancos reforçam recomendação de compra para a ação. A Movida é uma das nove ações mais recomendadas por bancos e corretoras para 2021, segundo levantamento da EXAME.

3) Em relatório de início de cobertura, o BTG Pactual aponta a Rede D’Or (RDOR3) como sua preferida no setor de saúde. A recomendação para os papéis é de compra, com preço-alvo em 85 reais, o que implica um potencial de valorização de mais de 25% frente ao fechamento da última sexta-feira

