Examinando a Bolsa: Itaú BBA vê IBOV em 135 mil pontos; cita 3 razões para otimismo

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques da primeira metade do pregão — desta terça-feira, 9, apresentou os seguintes destaques:

1) As ações da Sabesp (SBSP3) disparam 9%, na maior alta intradiária desde maio de 2020, e lideram os ganhos do Ibovespa nesta tarde, após proposta de revisão tarifária agradar o mercado. Do outro lado, a CVC Brasil (CVCB3) cai 4% após renúncia de membros do conselho. Fora do índice, a Mosaico (MOSI3) tem dia de realização de lucros após saltar 107% em 2 dias.

2) O Itaú BBA elevou sua projeção para o Ibovespa de 118 mil pontos para 135 mil pontos até o fim deste ano, citando três motivos para estar otimista. O banco listou ainda suas 10 ações favoritas no mercado brasileiro.

3) No radar corporativo, a Westwing (WEST3) precifica hoje sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) e a Bemobi (BMOB3) estreia amanhã na B3.

Conheça o maior banco de investimentos da América Latina e invista com os melhores assessores