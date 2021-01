Examinando a Bolsa: IPCA, juros nos EUA e os melhores investimentos de 2020 ajustados pela inflação

O Examinando a Bolsa desta terça-feira, 12, como destaque: um) a alta do Ibovespa hoje após ter registrado ontem seu maior tombo nas últimas 3 semanas. Essa é a terceira sessão de ganhos do índice nas últimas quatro. Dois) o IPCA de dezembro, divulgado nesta manhã, que surpreendeu mercado, que começa a esperar elevação da Selic mais próxima. Três) o movimento de inclinação da curva de juros dos EUA segue chamando atenção dos investidores — e como isso pode impactar o desempenho da Bolsa brasileira. Quatro) um levantamento da Economatica, que mostra os melhores investimentos de 2020 descontados pela inflação. O ouro lidera a lista, com alta superior a 49%. Confira abaixo:

