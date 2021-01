Examinando a Bolsa: GameStop dispara mais 70% e 3 destaques para ficar de olho

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques da primeira metade do pregão — desta sexta-feira, 29, apresentou os seguintes destaques:

1) O frenesi em torno das ações da GameStop continua: nesta tarde, elas sobem mais 70% na Bolsa de NY após a corretora americana Robinhood liberar “compras limitadas”. Já, por aqui, a IRB Brasil (IRBR3) vive pregão volátil e realiza.

2) No ranking da semana do Ibovespa, a Cielo (CIEL3) lidera os ganhos; as siderúrgicas aparecem entre as maiores quedas. No mês, três ações que bateram máximas históricas em janeiro lideram as altas; do lado oposto, a Eletrobras (ELET3; ELET6) puxa as perdas.

3) No radar da próxima semana, três destaques para ficar de olho. Entre eles, estreias de 4 ações na B3.

