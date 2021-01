Examinando a Bolsa: dólar pode buscar R$ 5,50 no curto prazo e 5 eventos na semana

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques da primeira metade do pregão — desta sexta-feira, 22, apresentou os seguintes destaques:

1) As ações da Eletrobras (#ELET6) afundam 11% em dois dias após fala do candidato à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco, colocar em xeque privatização da empresa e corte de recomendação pelo Bradesco BBI.

2) No ranking do Ibovespa da semana, varejistas aparecem entre os poucos destaques positivos. O índice caminha para sua segunda semana seguida de perdas.

3) Na contramão, o dólar avança mais de 1,7% hoje. Consultoria diz que há risco da moeda buscar R$ 5,55 no curto prazo em meio ao temor com o quadro fiscal do país e piora global da covid-19.

4) No radar da próxima semana, feriado em SP e mais 5 eventos corporativos para ficar de olho.

