Examinando a Bolsa: Hapvida + NotreDame, Usiminas é elevada a compra e a escalada do dólar

As ações da NotreDame Intermédica (GNDI3) e Hapvida (HAPV3) aparecem novamente entre os destaques de ganhos do Ibovespa nesta sessão. Nos últimos dois pregões, esses papéis sobem até 36% em meio à potencial fusão entre as empresas. Mas será que a euforia faz sentido? No Examinando a Bolsa desta segunda-feira, que vai ao ar diariamente no Instagram da EXAME Invest, respondemos a essa questão.

A edição de hoje comenta também sobre Usiminas (USIM5), que destoa do setor na Bolsa hoje e sobe mais de 3%, além do movimento de escalada do dólar, que parte para sua quinta alta seguida. Veja abaixo: