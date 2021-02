Examinando a Bolsa: BTG indica 10 ações para fevereiro e carteira com 5 small caps

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques da primeira metade do pregão — desta segunda-feira, 01, apresentou os seguintes destaques:

1) As ações da Eletrobras (ELET3; ELET6) disparam mais de 6% nesta sessão após a companhia anunciar dividendos intermediários de R$ 2,3 bilhões. Mas será que dá para se animar com a notícia? No mês passado, os papéis caíram 22% em meio a dúvidas sobre quem será o novo CEO da empresa e privatização.

2) Dando continuidade à temporada de balanços, o Itaú (ITUB4) reporta seus números do 4º trimestre após o pregão. Nesta sessão, as ações do banco sobem mais de 2%. Os analistas do Credit Suisse disseram, em relatório desta data, que seguem com visão positiva para o setor.

3) O BTG Pactual atualizou sua lista de 10 ações para fevereiro, trazendo duas novidades: os papéis da Rede D’Or (RDOR3) e os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da PagSeguro (PAGS34). A carteira de small caps para o mês também teve uma alteração.

