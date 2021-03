Examinando a Bolsa: Braskem dispara 10% entre rumor e recomendação de compra

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com o fechamento do mercado e principais destaques do pregão — desta quarta-feira, 24, apresentou os seguintes destaques:

1) Acompanhando o dia positivo no exterior, o Ibovespa marcou sua segunda alta seguida nesta sessão, fechando em 115.667 pontos.

As maiores contribuições positivas em pontos para o índice vieram das ações da Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), que divulga balanço ainda esta noite, e Weg (WEGE3), que reportou lucro líquido do quarto trimestre acima do esperado pelo mercado.

2) Em variação, a Braskem (BRKM5) puxou os ganhos, com alta de 10%, em meio a rumor de acordo com governo mexicano e após elevação de recomendação pelo JPMorgan.

3) Em relatório, o Credit Suisse apontou as ações do Pão de Açúcar (PCAR3) como uma das maiores assimetrias da Bolsa. Para os analistas do banco, os negócios do atacarejo do Assaí, que está nos últimos preparativos para deixar de ser um braço da companhia e se tornar uma rede independente, ainda não está precificado pelo mercado.

