Examinando a Bolsa: BBI eleva Renner à compra e corta recomendação de VVAR3

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques da primeira metade do pregão — desta quinta-feira, 28, apresentou os seguintes destaques:

1) As ações da resseguradora IRB Brasil (IRBR3) disparam 13% e lideram os ganhos do Ibovespa nesta tarde, com investidores buscando efeito semelhante ao visto nos papéis da americana GameStop.

2) Ainda entre as maiores altas do índice, as aéreas Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) sobem forte hoje, embaladas pelo resultado do 4º trimestre da American Airlines, que veio acima do esperado.

Nos EUA, os papéis da companhia chegaram a subir mais de 40% no pré-market da Bolsa de Nova York. No pregão regular, registram alta de cerca de 10% nesta tarde.

Além do resultado, analistas do mercado comentam que a alta da American Airlines é influenciada também por um “short squeeze” nos papéis, movimento que ocorre quando investidores que estão vendidos em uma ação correm para zerar suas posições.

3) Depois da festa, a ressaca: em relatório desta data, o Bradesco BBI diz que é hora de realizar o lucro das grandes empresas de e-commerce. O banco cortou a recomendação das ações de Lojas Americanas (LAME4) e Via Varejo (VVAR3), de outperform, equivalente a compra, para neutra. Por sua vez, elevou a classificação de Lojas Renner (LREN3) e Guararapes (GUAR3), apontando os papéis como “excessivamente descontados” em Bolsa.

