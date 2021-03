Examinando a Bolsa: banco reforça compra de ação que já dobrou de valor este ano

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques da primeira metade do pregão — desta quarta-feira, 3, apresentou os seguintes destaques:

1) Depois do tombo de 4% ontem, as ações da Vale (VALE3) sobem mais de 3% nesta tarde, de olho em possível acordo com o governo de Minas Gerais e alta do minério. Também entre os destaques positivos do dia, o Santander (SANB11) avança após reportar lucro do 4º trimestre acima das expectativas do mercado. Hoje à noite, é a vez do Bradesco (BBDC4) divulgar seus números.

2) Fora do Ibovespa, a Méliuz (CASH3), novata da Bolsa que já viu suas ações dobrarem de valor só este ano, teve recomendação de compra reforçada pelo Bradesco BBI. O banco também elevou preço-alvo da ação em 110%.

3) No radar, três ações estreiam na B3 nos próximos dois dias: a Intelbras (INTB3) na quinta-feira; e Mosaico (MOSI3) e Mobly (MBLY3) na sexta.

4) Levantamento da EXAME Invest traz as ações pagadoras de dividendos mais recomendadas por bancos e corretoras para fevereiro.

