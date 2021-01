Examinando a Bolsa: as 10 ações melhores pagadoras de dividendos, segundo BTG

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques da primeira metade do pregão — desta quarta-feira, 27, apresentou os seguintes destaques:

1) A Cielo (CIEL3), que abriu a temporada de balanços do 4º trimestre no Brasil, dispara 12% nesta tarde — a maior alta do Ibovespa — após resultado melhor do que o esperado. Do outro lado, as ações de commodities, como Vale (VALE3), Usiminas (USIM5), Suzano (SUZB3), puxam as perdas do índice.

2) Relatório destaca que o saldo líquido de recursos estrangeiros na B3 caminha para o 4º mês no positivo, enquanto a alocação de fundos em ações bateu, no ano passado, recorde desde 2010. Com a Selic na mínima histórica, a expectativa é que essa migração para ações continue ao longo do tempo.

3) A seleção do BTG Pactual das 10 ações melhores pagadoras de dividendos da Bolsa. Mais detalhes do relatório ao fim da matéria.

A lista das 10 ações pagadoras de dividendos

O BTG Pactual listou, em relatório desta data, uma seleção de 10 ações que considera as melhores pagadoras de dividendos da Bolsa, com destaque para dois papéis Taesa (TAEE11) e Vale (VALE3), que foram apontados como os preferidos do banco.

As dois papéis apresentam os maiores dividend yields (dividendo sobre o preço da ação) estimados para este ano da lista, de 13,5% e 11,3%, respectivamente.

No caso da Vale, a equipe de análise do banco, liderada por Carlos Sequeira, acrescenta ainda que, mesmo com essa estimativa já elevada para o dividend yield, há espaço para esse número melhorar devido ao forte ciclo de commodities.

A seguir, a lista das 10 ações com seus respectivos dividend yields projetados pelo banco para este ano: