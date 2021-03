Examinando a Bolsa: Ambev cai 3% e lidera perdas; BTG cita cenário cauteloso à frente

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques da primeira metade do pregão — desta segunda-feira, 8, apresentou os seguintes destaques:

1) As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3; PETR4) caem entre 2% e 3% com política de preços da companhia no radar e corte de recomendação pelo Bradesco BBI.

2) Também entre os destaques de baixa, a Ambev (ABEV3) tem queda de 3% nesta sessão. Apesar de expectativa de volumes fortes no quarto trimestre, analistas do BTG Pactual veem cenário cauteloso para a empresa à frente. A empresa divulga seu balanço no dia 25 de fevereiro, antes da abertura do mercado.

3) Fora do índice, as ações da Mosaico (MOSI3) voltam a subir após dispararem 97% na sexta-feira e mais duas estreias na B3.

