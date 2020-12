EXAME Research trará análises da Gavekal, referência global

A EXAME Research, casa de análise de investimentos da EXAME, fechou uma parceria inédita com a Gavekal, um dos líderes mundiais em análise independente de macroeconomia, mercados e alocação de ativos.

A Gavekal é uma empresa de serviços financeiros com sede em Hong Kong. Foi fundada em 1999 e tem como atividades principais a pesquisa financeira para investidores institucionais, gestão financeira e serviços de tecnologia para profissionais de investimento.

“Será uma oportunidade única para investidores do Brasil obterem os melhores conteúdos sobre investimentos e macroeconomia global, de forma acessível. Até então, somente um público restrito, como grandes investidores institucionais e gestores de grandes fortunas, tinha acesso ao conteúdo Gavekal”, diz Renato Mimica, sócio do BTG Pactual e executivo-chefe de Investimentos (CIO) da EXAME Research.

A Gavekal é referência global em análise de investimentos e macroeconomia independente. “Publica conteúdos criativos e que antecipam tendências de mercados globais, incluindo Estados Unidos, Europa e mercados emergentes. E tem outro diferencial competitivo muito interessante, com cerca de dois terços dos funcionários baseados na Ásia, com forte expertise na China também”, diz Mimica.

Escolhida como o primeira parceira fora do mundo B2B, a EXAME Research levará análises exclusivas no Brasil antes inacessíveis a investidores pessoas físicas por meio de relatórios semanais, ao custo de 25 reais por mês.

Um de seus primeiros relatórios disponíveis em português e disponível para assinantes da EXAME Research faz uma análise minuciosa do impacto da vitória de Joe Biden nas relações bilaterais entre as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, que foram marcadas pela guerra comercial nos últimos anos.