EXAME Research recomenda compra de Bradesco após balanço e eleva preço-alvo

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques da primeira metade do pregão — desta quinta-feira, 4, apresentou os seguintes destaques:

1) As ações da Vale (VALE3) chegaram a subir mais de 2% mas apagaram os ganhos com a piora do mercado. No radar, investidores repercutem o acordo de 37,7 bilhões de reais que a companhia fechou com governo de Minas Gerais, a alta do minério de ferro e relatório de produção do 4º trimestre.

Após a divulgação dos dados trimestrais, os analistas do BTG Pactual reiteraram compra e recomendaram aos investidores que elevassem exposição aos papéis, citando que estão muito descontados em Bolsa.

2) Também entre os destaques do pregão, os papéis do Bradesco (BBDC3; BBDC4) saltam cerca de 3% nesta tarde após a instituição financeira reportar lucro líquido recorrente de 6,8 bilhões de reais, acima das projeções do mercado.

Depois do resultado, a EXAME Research elevou recomendação das ações do Bradesco, assim como o preço-alvo.

3) Fora do Ibovespa, os papéis da Intelbras (INTB3) disparam quase 30% em sua estreia na B3 -- essa é a terceira ação nesta semana que tem alta de dois dígitos no pregão pós-IPO.

