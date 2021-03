EXAME Research agora é EXAME Invest Pro; veja o que mudou

A EXAME Research passa por uma mudança importante nesta quarta-feira (17). A casa de análises e recomendações de investimentos da EXAME passa a se chamar EXAME Invest Pro.

Com o novo nome, a empresa busca proporcionar uma experiência cada vez melhor para os assinantes. O braço de análise de investimentos da EXAME foi criado há um ano com o objetivo de oferecer análises qualificadas do mercado financeiro para ajudar os investidores a aumentarem seus rendimentos, com responsabilidade e segurança.

O ano de 2020 foi de transformação para a EXAME. Depois da mudança de controle – da Editora Abril para o BTG Pactual –, a empresa expandiu sua área de atuação, passando a oferecer produtos de educação (EXAME Academy), análise de investimentos (ex-EXAME Research, atual EXAME Invest Pro) e relacionamento (EXAME Experience), junto com a já tradicional área de conteúdo editorial com mais de 50 anos de existência, que abrange a revista e o site.

Com um perfil também voltado ao mercado financeiro, nasceu em novembro passado a marca EXAME Invest, em um momento de inédita efervescência para o mercado de capitais no país, em virtude das baixas taxas de juros.

Quer saber como o sobe e desce do dólar pode afetar a economia brasileira? Assine a EXAME Invest Pro

A EXAME Invest reúne o conteúdo das editorias: Mercados, Onde Investir, Minhas Finanças, ESG, Invest Pro e Academy, além de realizar ampla cobertura de todas as notícias relacionadas a negócios e pautas econômicas que afetam os investimentos.

Agora é a vez de a casa de análises de investimentos da EXAME reverberar sua principal área de atuação. Com a nova nomenclatura, a EXAME Invest Pro, a área de análises da EXAME, continua a contar com especialistas em diferentes modalidades de investimento, capitaneados pelo head de Investimentos (CIO) Renato Mimica, CNPI, que possui 15 anos de experiência em análise de investimentos e foi analista em Wall Street, assessorando grandes fundos.

Mimica, que já foi eleito um dos melhores analistas de ações do Brasil e da América Latina por 10 anos consecutivos, em ranking da Institutional Investor, é o líder da equipe de análise de investimentos da EXAME.

O time de peso conta ainda com outros especialistas experientes no mercado financeiro:

Alan Ghani : economista, PhD em Finanças pela USP e com experiência no mercado financeiro há quase 18 anos. Ghani também é especialista em análise de investimentos em Renda Fixa, além de lecionar no Insper e eventualmente na University of Texas at San Antonio (UTSA).

: economista, PhD em Finanças pela USP e com experiência no mercado financeiro há quase 18 anos. Ghani também é especialista em análise de investimentos em Renda Fixa, além de lecionar no Insper e eventualmente na University of Texas at San Antonio (UTSA). Arthur Mota : economista com mais de oito anos de experiência em macroeconomia, acompanha e avalia a evolução da política econômica brasileira e nos principais países do mundo desde a última grande crise. É mestre em Economia Aplicada pela USP (Universidade de São Paulo) e bacharel em Economia pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

: economista com mais de oito anos de experiência em macroeconomia, acompanha e avalia a evolução da política econômica brasileira e nos principais países do mundo desde a última grande crise. É mestre em Economia Aplicada pela USP (Universidade de São Paulo) e bacharel em Economia pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). Bernardo Carneiro: CFA, é especialista em BDRs da EXAME Invest Pro. Carneiro formou-se em 1998, na UFRJ, em Economia. Possui 20 anos de experiência em corretoras de investimento e em fundos de ações internacionais. Já passou por instituições renomadas como Santander, Deutsche Bank e Franklin Templeton. Em 2008, Carneiro foi eleito o terceiro melhor analista de Transporte e Logística no Brasil pela revista Institutional Investor Brazil, além de ter sido membro do Board da CFA Society Brazil.

CFA, é especialista em BDRs da EXAME Invest Pro. Carneiro formou-se em 1998, na UFRJ, em Economia. Possui 20 anos de experiência em corretoras de investimento e em fundos de ações internacionais. Já passou por instituições renomadas como Santander, Deutsche Bank e Franklin Templeton. Em 2008, Carneiro foi eleito o terceiro melhor analista de Transporte e Logística no Brasil pela revista Institutional Investor Brazil, além de ter sido membro do Board da CFA Society Brazil. Bruno Lima : CNPI, head de Renda Variável, foi gestor e trabalhou tanto em fundos multimercados quanto de ações. Tem mais de dez anos de experiência em renda variável e passou tanto por bancos quanto por gestoras de recursos independentes. Lima é formado em economia pelo IBMEC-RJ e tem curso de extensão em Direito Societário e Mercado de Capitais pela FGV-RJ.

: CNPI, head de Renda Variável, foi gestor e trabalhou tanto em fundos multimercados quanto de ações. Tem mais de dez anos de experiência em renda variável e passou tanto por bancos quanto por gestoras de recursos independentes. Lima é formado em economia pelo IBMEC-RJ e tem curso de extensão em Direito Societário e Mercado de Capitais pela FGV-RJ. Danilo Barbosa: especialista em mercado imobiliário, tem mais de oito anos de experiência em sua área de atuação. Barbosa já realizou estudos diversos de viabilidade pela Cushman & Wakefield, empresa americana reconhecida mundialmente no setor de Real Estate e foi coordenador das áreas de Planejamento Financeiro e de Fusões e Aquisições em uma holding de hotéis, além de trabalhar na constituição de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) da companhia. Também foi o primeiro especialista na área de planejamento financeiro da Tenda, companhia de capital aberto dedicada ao segmento do programa Minha Casa Minha Vida.

especialista em mercado imobiliário, tem mais de oito anos de experiência em sua área de atuação. Barbosa já realizou estudos diversos de viabilidade pela Cushman & Wakefield, empresa americana reconhecida mundialmente no setor de Real Estate e foi coordenador das áreas de Planejamento Financeiro e de Fusões e Aquisições em uma holding de hotéis, além de trabalhar na constituição de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) da companhia. Também foi o primeiro especialista na área de planejamento financeiro da Tenda, companhia de capital aberto dedicada ao segmento do programa Minha Casa Minha Vida. Juliana Machado : especialista em Fundos de Investimento, é jornalista e especialista em fundos. Machado conhece os bastidores do mercado financeiro por ter trabalhado sete anos como jornalista dos principais veículos de comunicação do país, ouvindo fontes e analisando tabelas para extrair dali as grandes notícias. No Valor Econômico, passou pelas editorias de Empresas e Finanças, onde cobriu bolsa de valores e fundos de investimento. É formada pela Universidade Mackenzie e pós-graduada em Economia Brasileira pela Fipe-USP.

: especialista em Fundos de Investimento, é jornalista e especialista em fundos. Machado conhece os bastidores do mercado financeiro por ter trabalhado sete anos como jornalista dos principais veículos de comunicação do país, ouvindo fontes e analisando tabelas para extrair dali as grandes notícias. No Valor Econômico, passou pelas editorias de Empresas e Finanças, onde cobriu bolsa de valores e fundos de investimento. É formada pela Universidade Mackenzie e pós-graduada em Economia Brasileira pela Fipe-USP. Renata Faber : especialista ESG, Faber, CNPI, tem 20 anos de experiencia em análise de investimentos, com foco nos setores de transporte, logística, infra-estrutura e bens de capital. Nos últimos dois anos, começou a se dedicar ao estudo de ESG.

: especialista ESG, Faber, CNPI, tem 20 anos de experiencia em análise de investimentos, com foco nos setores de transporte, logística, infra-estrutura e bens de capital. Nos últimos dois anos, começou a se dedicar ao estudo de ESG. Vitor de Melo : CNPI, é formado em Administração, Finanças e Empreendedorismo pela Universidade de Brasília. Melo atuou como analista no BTG Pactual por quase quatro anos. Atualmente, faz parte da equipe de Equity Research da EXAME Invest Pro.

Luis Fernando Mollo: CNPI, é mais um analista de Equity Research da EXAME Invest Pro. Mollo é bacharel em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Além do Certificado Nacional do Profissional de Investimentos (CNPI), o analista conta com um certificado de especialista de investimentos da Anbima, a associação brasileira que reúne as entidades do mercado de capitais.

O CIO da EXAME Invest Pro, Renato Mimica, ressaltou a importância e a credibilidade construída pela EXAME ao longo de suas cinco décadas de história para o atual momento da marca.

“Há mais de meio século, a EXAME já apura e analisa tudo que acontece na economia mundial. Agora, com a EXAME Invest Pro, vamos usar toda essa experiência, credibilidade e imparcialidade para ajudar nosso público a aplicar melhor o seu dinheiro. Vamos mostrar as melhores oportunidades de investimento de um jeito descomplicado e direto ao ponto”, disse Mimica.

A EXAME Invest Pro é representante exclusiva no Brasil de uma das maiores e mais respeitadas casas de análise de investimentos e economia global, a Gavekal Research. A Gavekal fornece pesquisas independentes sobre as principais questões econômicas e financeiras do mundo, com especialização em China.