Eternit, Oi, Inter e as ações que subiram acima de 100% em 2020

O Ibovespa zerou as perdas do ano provocadas pela pandemia há apenas duas semanas — e alta até aqui é de apenas 3% –, mas isso não significa que não houve algumas oportunidades de ganhos para quem carregou determinadas ações ao longo de 2020. Onze ações estão a dois dias de encerrar o ano com valorização acima de 100% mesmo em um período tão turbulento e com tanta volatilidade. É o que revela o levantamento das maiores altas do ano, preparadas pela consultoria Economatica para a EXAME Invest.

Houve de tudo um pouco: de empresas que já vinham entregando resultados consistentes e, portanto, faziam parte do portfólio de muitos investidores pessoa física a outras que se mostraram apostas porque estavam em grave crise. No primeiro grupo estão companhias como a Weg e o Magazine Luiza. No segundo, a Oi, de telecomunicações, e a Eternit.

Coube justamente à tradicional fabricante de telhas a liderança em valorização em 2020: alta de 221%. A Eternit (ETER3), que está em recuperação judicial, deixou o amianto para trás, está fazendo a lição de casa da reestruturação, ampliou o portfólio de produtos — incluindo telhas fotovoltaicas, com pegada ESG pelo lado ambiental — e começou a colher os frutos. A previsão é deixar a recuperação judicial em 2021.

No top 10 das ações que mais subiram no ano, apenas 3 fazem parte do Ibovespa: CSN (CSNA3), Weg (WEGE3) e Magazine Luiza (MGLU). Mas, no top 20, o predomínio vem dos papéis com maior volume de negociação: eles são 12 dos 20 com maior valorização.

Empresas que se beneficiaram da valorização de commodities e entregaram bons resultados, como a Vale e a CSN, também estiveram entre as ações com maior alta ao longo de 2020, segundo o levantamento, que considerou como “nota de corte” ter apresentado um volume médio diário de negociação acima de 5 milhões de reais.

Mas não foi um ano apenas com boas notícias e trajetória ininterrupta de valorização. Pelo contrário. Todas as empresas sofreram na bolsa com o início da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, em particular do fim de fevereiro ao fim de março.

“Das dez ações que mais subiram no ano, a da Taurus (TASA4) teve a maior queda no auge da crise do coronavírus: o papel no ano até o dia 23 de março perdeu 61,44%. O segundo papel com maior queda no mesmo período foi o da CSN (CSNA3), com -58,99%. E, ainda assim, conseguiram se recuperar”, afirma Einar Rivero, da Economatica.

Veja a seguir o ranking das 20 maiores altas de 2020 até a segunda-feira, 29: